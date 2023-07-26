Среда, 26 Июля 2023 14:10

АрмИнфо. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте.

Так, Арутюнян на своей странице написал, что в продолжение объявленного 17 июля решения о присоединении к сидячей забастовке на площади Возрождения, хотел бы подчеркнуть следующие промежуточные результаты и дальнейшие действия.

Он констатировал, что в результате их публичных и непубличных усилий за этот период и проведенных мероприятий международное давление на Азербайджан возросло, что проявилось также в ряде международных заявлений и действий.

"Нам удалось повысить уровень международной осведомленности и внимания. Главным мероприятием в этом направлении стала моя срочная пресс-конференция, состоявшаяся 24 июля, в которой принял участие довольно солидный состав - около 100 международных и диаспорских журналистов из 35 стран, в том числе представители самых передовых СМИ мира. Итоги со вчерашнего дня отражены в виде различных публикаций.

Учитывая создавшуюся тяжелейшую ситуацию и используя предоставленную пресс- конференцией возможность, я объявил Арцах зоной бедствия, призвав международное сообщество оказать срочную гуманитарную помощь.

Первая реакция на это - решение правительства Республики Армения направить сегодня в Арцах большое количество гуманитарной помощи для спасения народа Арцаха от катастрофы. Либо Азербайджан откроет Кашатагский (Лачинский ) коридор для этой гуманитарной помощи, либо очередным запретом на допуск гуманитарных грузов в зону бедствия, к сведению всего мира, дополнительно подтвердит геноцидальную сущность своей политики", - заявил Арутюнян.

При этом президент НКР призвал другие государства и международные организации (в первую очередь соответствующие агентства ООН) последовать примеру Республики Армения и предоставить народу Арцаха срочную гуманитарную помощь в рамках своих международных обязательств.

"Также в результате наших усилий вчера в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, результаты которой, однако, для нас неприемлемы.

В то же время, мы ждем других встреч и мероприятий, которые состоятся в ближайшие дни, которые, надеюсь, обеспечат ощутимые результаты для устранения этой катастрофической ситуации. В этом плане мы проявляем соответствующую инициативу и ответственность в рамках наших ограниченных возможностей. Призываем власти Республики Армения приложить максимальные усилия для выполнения решения Международного суда от 22 февраля и незамедлительного обращения в Совет Безопасности ООН по вопросу гарантирования безопасности народа Арцаха и обеспечения ощутимых результатов", - добавил он.

Вместе с тем он обратился к соотечественников в Республике Армения и Диаспоре с просьбой и призывом последовательными усилиями по возможности увеличить давление на основных акторов международного сообщества, особенно на постоянных членов Совета Безопасности ООН (правительства России, США, Франции, Великобритании и Китая), а также на структуры ООН и Европейский Союз, применяя все возможные средства для привлечения внимания и побуждения к срочным действиям.

"Они могут включать в себя акции гражданского неповиновения, информирования, протеста и другие, используя жесткие и нестандартные методы в пределах допустимого. Давление для деблокады Кашатагского коридора должно увеличиться, с применением и политического, и гуманитарного инструментария. В этом плане власти Арцаха обсуждают все возможные сценарии и шаги, с целью их применения исходя из развития ситуации.

Считая, что моя сидячая забастовка, всенародное движение и все остальные усилия уже обеспечили определенный результат в вопросе привлечения международного внимания и побуждения к практическим шагам, я решил прекратить сидячую забастовку и продолжить свои усилия в чрезвычайном рабочем режиме.

В то же время в рамках общенародного движения продолжаются сидячие забастовки и другие акции со стороны других наших соотечественников, а я буду периодически встречаться с ними и совместно обсуждать наши действия", - резюмировал Арутюнян.