Среда, 26 Июля 2023 12:32

АрмИнфо. 26 июля в 11:03 по местному времени сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА было зарегистрировано землетрясение в Азербайджане магнитудой 4,7, которое ощущалось в Армении и в Арцахе. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, землетрясение произошло в 8 км к югу от города Нефтечала. В эпицентре сила подземных толчков составила 6-7 баллов.

Землетрясение в 2-3 балла ощущалось в городе Капан, 3 балла - в городах Степанакерт и Мартуни.