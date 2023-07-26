Среда, 26 Июля 2023 12:24

АрмИнфо. Все началось в 1998 году, когда от кормушки отстранили класс, имевший власть и пользующийся властью. Качество тех кто отстранил этот класс сейчас не обсуждаю, они тоже не святые. Об этом заявил политолог Степан Даниелян.

Эксперт констатировал, что в 1998-м году первый президент Армении Левон Тер- Петросян связал вопрос власти с арцахским конфликтом, и это стало идеологией борьбы за власть.

"Один лагерь, чтобы иметь власть, в качестве идеологи избрал тезис не отдавать Арцах, оправдывая тем самым легитимность своей власти, другой - наоборот, выступал за сдачу Арцаху и для этого они должны прийти к власти. В обоих случаях ключевым словом является "власть".

1 марта 2008 года желавшие сдать Арцах были раздавлены на улице и превратили 1 марта в свою Аварайрскую битву. Их ядром был класс, потерявший власть в 1998 году. Их флагом была ненависть к Арцаху. Позже те, кто сдавал Арцах, отвергли своего пророка, но это не принципиально, секта уже сформировалась", - заверил эксперт.

По словам политолога, именно тогда там появились внешние силы, которые разными способами стали поддерживать сторонников сдачи Арцаха,

"Именно здесь появились внешние силы, которые стали различными способами поддерживать тех, кто сдал Арцах, и легитимация прихода власти которых состояло в том, чтобы сдать Арцах. Как они поддержали - еще одна интересная тема", - заявил Даниелян.

Политолог выразил убеждение, заговор 2018 года стал результатом триединства - внешних сил, их приспешника "гражданского общества" и тех, кто был отстранен от кормушки власти в 1998 году.

"В 2018 году они пришли к власти с целью сдать Арцах, это их политическая "теология", это также внешний заказ.

Тут возникает вопрос, а чем были заняты СНБ, Минобороны, Серж Саргсян и другие ответственные структуры? Думаю, они должны ответить на следующие вопросы: почему они не заметили заговора или может и сами были соучастниками...? Надеюсь, мы услышим ответы на эти вопросы, и я буду рад, если ответы смогут развеять сомнения.

Но сейчас насущная проблема - убрать их, срочно, бархатным, ненасильственным способом.

И помните классика, дверь правительства - это дверь народа", - резюмировал Даниелян.