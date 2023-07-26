Среда, 26 Июля 2023 11:56

АрмИнфо. Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли улицу Баграмяна в районе администрации президента РА. Они требуют встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном для обсуждения двух вопросов - о судьбе своих сыновей и наказания виновных в их пленении.

Акцию инициировали родители и родственники солдат одной из воинских частей Эчмиадзина, более известной, как воинская часть химиков. 21 октября 2020 года ребят перебросили в Нагорный Карабах для выполнения боевого задания, однако из-за неверного приказа они все попали в окружение, и теперь числятся пропавшими без вести.

По словам одной из участниц акции, если бы в плену оказался сын премьер-министра РА Никола Пашиняна, он бы и двух месяцев не пробыл бы там, вернувшись на родину. <Для наших же детей у него нет ни времени, ни настроения. Наши дети ему неинтересны, абсолютно. Если бы ему было интересно, он бы обязательно этим занялся>, - сказала мать солдата. Она выразила недоумение тем, что за пять дней до внеочередных парламентских выборов 2021 года 15 человек были возвращены из плена, а спустя несколько дней после выборов еще 10 человек вернулись на родину. <И после этого они заявляют, что Алиев (президент АР-ред.) не отпускает их? А как же он тогда этих пленных освободил? Пусть они не ищут причины в Алиеве>, - заявила участница акции. Она заявила о решимости продолжать акцию до удовлетворения своих требований.

К протестующим подошел начальник полиции Еревана Севан Кочарян, который предложил организовать встречу с начальником уравления военной контрразведки, полковником Давидом Санамяном. Однако родители отказались, заявив, что предыдущая встреча с ним прошла безуспешно. Они требуют разговора исключительно с главой правительства Армении.

Отметим, что накануне на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что военнопленные могут простить власти Армении за 1-2 лишних месяца несвободы, но они не простят, если ради их освобождения будет пожертвована независимость Армении.

Неделю назад родители военнослужащих также собрались у здания администрации президента, настаивая на встрече с главой армянского правительства. Они перекрыли движение транспорта по улице Баграмяна, но, получив заверения в том, что премьер-министр РА примет их, разблокировали дорогу. До этого аналогичную акцию родные солдат провели перед зданием СНБ, требуя встречи с главой Службы национальной безопасности Арменом Абазяном, однако последний их не принял, что и стало причиной их требования о встрече именно с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Отметим, что в ходе 44-дневной войны в Арцахе армянская сторона потеряла 3812 человек, 217 граждан считаются пропавшими без вести, из азербайджанского плена были возвращены 141 военнослужащий и гражданское лицо.