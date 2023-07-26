Среда, 26 Июля 2023 11:39

АрмИнфо. Глубоко обеспокоен ситуацией с армянами в Арцахе, особенно в связи сообщениями о нехватки предметов первой необходимости и ухудшения состояния здоровья беременных женщин и младенцев. Об этом говорится в заявлении члена Комитета ООН по правам ребенка, профессора Филипа Д. Джаффе.

"Соблюдение международного гуманитарного права и прав ребенка жизненно важно во всех конфликтных ситуациях", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха, в том числе 30 тысяч детей и 20 тысяч стариков стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.