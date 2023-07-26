Среда, 26 Июля 2023 11:36

АрмИнфо.Самым решительным образом осуждаем целенаправленные и систематические попытки Азербайджана вызвать в Республике Арцах голод для достижения своих военно-политических целей. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

В Степанакерте вновь подчеркнули, что преднамеренное воспрепятствование доставке гуманитарных грузов для физического выживания находящегося в осаде народа Арцаха, а также умышленное совершение действий, направленных на причинение голода, страданий и лишений мирному населению, являются грубым нарушением международного права и квалифицируются как военное преступление.

"Совокупность этих преступных действий Азербайджана, осуществляемых в рамках продолжающейся восьмой месяц бесчеловечной блокады и попыток насильственного подчинения народа Арцаха юрисдикции Баку, создает крайне опасные предпосылки для перерастания продолжающихся преступлений Азербайджана против человечности в преступление геноцида.

На этом фоне считаем безответственными любые попытки легитимизировать международно-противоправные деяния Азербайджана, в том числе посредством прямого или косвенного одобрения предложений, являющихся частью политики Баку по невыполнению своих международных обязательств относительно Кашатагского (Лачинского) коридора и ужесточению блокады Арцаха", - отметили во внешнеполитическом ведомстве НКР.

В Степанакерте считают, что любая поддержка преступной повестки Азербайджана, который преднамеренно создал и планомерно усугубляет гуманитарную катастрофу в Арцахе, не только усиливает страдания ни в чем не повинных людей, но и нарушает основополагающие принципы, закрепленные в международном праве, включая достоинство и права человека.

"Цивилизованное международное сообщество давно отвергло оправдания, основанные на мнимом праве осуществлять массовые нарушения прав человека под предлогом того, что это якобы является внутренним делом государства, предав виновников таких преступлений военному трибуналу и заложив правовые основы для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Предложения и действия Азербайджана, унижающие достоинство народа Арцаха, должны быть самым решительным образом отвергнуты. Именно человеческое достоинство лежит в основе прав человека и является гарантией их уважения. Ущемление достоинства народа Арцаха означает отказ в его основных правах и открывает путь к еще более бесчеловечным преступлениям со стороны Азербайджана", - добавили в МИД НКР.

В Степанакерте настоятельно призвали ключевых международных акторов, действительно заинтересованных в установлении прочного и справедливого мира в Арцахе и регионе в целом, предпринять решительные индивидуальные и коллективные меры для прекращения осуществляемой Азербайджаном блокады и преступной политики.

"Вновь настаиваем на том, чтобы Совет Безопасности ООН исполнил возложенную на него народами объединенных наций роль по поддержанию международного мира и безопасности и положил конец преступной, бесчеловечной блокаде Арцаха. Ожидаем, что Совет Безопасности ООН, в качестве первого шага к прекращению гуманитарной катастрофы в Арцахе, потребует полного и безоговорочного исполнения решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, подтвержденного еще одним постановлением от 6 июля 2023 года, обеспечит гуманитарный доступ в Арцах, а также санкционирует открытие воздушного гуманитарного коридора.

Считаем абсолютно недопустимым безучастное и равнодушное наблюдение за разворачивающейся гуманитарной катастрофой в Арцахе, где ситуация может резко ухудшиться в любую минуту. Международное сообщество должно отдавать себе отчет, что время для бесплодных дискуссий давно прошло, и настало время для конкретных и безотлагательных действий, исходящих из интересов людей, живущих в условиях экзистенциальной угрозы",- говорится в заявлении МИД Арцаха.