Среда, 26 Июля 2023 10:41

АрмИнфо.В Тавушской области, в селе Коти, впервые открылся парк для детей. Коти является приграничной зоной, поэтому сложно переоценить значение подобного события для села.

По словам главы администрации Коти Андраника Ахвердяна, на территории, прилегающей к парку, вскоре откроется также кафе, благодаря которому в селе появится место для досуга и будут созданы рабочие места для местных жителей.

Детский парк в Коти был построен усилиями мецената Самсона Саратикяна – уроженца Коти, который долгие годы работал в России. Потеряв своих двух сыновей, благотворитель решил сделать подарок детям Коти, открыв подобную площадку, которую назвал «Братским парком». Невзирая на то, что работа Саратикяна была связана в Россией, его семья никогда не теряла связь с родиной и корнями. «Коти – приграничное село, здесь много проблем, которые нужно решать. Многие уезжают отсюда и устраивают свою жизнь в других странах, но мы должны создать условия для того, чтобы дети и молодежь оставались и жили хорошо именно здесь», - сказал он, сообщив о планах также по запуску производства в селе, что повысит здесь уровень занятости.

За существенный вклад в благополучие села Коти Совет Старейшин Ноемберяна присвоил в ходе торжественной церемонии открытия парка Самосону Саратикяну звание почетного гражданина.

Помимо этого, чтобы подчеркнуть значимость подобного дня, администрация Коти приняла решение со следующего года день, предшествующий Вардавару, отмечать как день села.

На территории парка, который оснащен красочными игровыми комплексами, горками и тренажерами, был также установлен хачкар, который освятил предводитель Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстян.

Более детальная информация представлена в следующем видеоролике: https://www.facebook.com/100095113354584/videos/7197333686947447/