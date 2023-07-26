Среда, 26 Июля 2023 10:11

АрмИнфо. Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху и немедленно принять меры для обеспечения свободы передвижения, открыв Кашатагский (Лачинский) коридор, гарантирующий неограниченное передвижение отдельных лиц, транспортных средств и грузов. Об этом говорится в заявлении Freedom House в Твиттер.

"Ухудшение гуманитарной ситуации в регионе лишило мирных жителей жизненно важных лекарств и товаров первой необходимости. Призываем демократические правительства оказать давление на Азербайджан, призывая положить конец преднамеренному уморению голодом ни в чем не повинных гражданских лиц", - отмечается в заявлении Организации.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха