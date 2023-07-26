Среда, 26 Июля 2023 10:10

АрмИнфо. С 26 декабря граждане Армении могут принять участие в сборе подписей инициативы "Айакве" в мэрии Степанавана, а с завтрашнего дня - в Доме культуры города Ташир. Об этом на своей странице в Facebook написал член инициативы "Консолидация" Менуа Согомонян.

Он также отметил, что гражданам РА, участвующим в сборе подписей инициативы в Лорийской области республики, особенно в селах, угрожают лишением работы, притеснением детей и внуков военнослужащего и другими постыдными действиями. <Есть отдельное воронье, сущности, вылезшие из дыр, ставшие чумой на головы людей. Эти шакалы думают, что их босс вечен, но они ошибаются. Принципы чести и уважения вечны. В недалеком будущем они не будут знать, чем заняться. Однако сейчас это не имеет значения, мы добьемся единства Армении и Арцаха. Мы унаследовали эту землю от наших дедов, и не будем делить ее с собаками и волками, мы передадим ее в наследство нашим внукам, передадим нашим детям принципы чести и уважения. В этом заключатся гармония жизни>, - отметил Согомонян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если он будет отклонен НС. Для сбора подписей определен 60- дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой внесения изменений в законодательство страны, которыми предусматривается суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.