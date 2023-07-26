Среда, 26 Июля 2023 10:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 28, 30 на улице Андраника, жилые дома 188, 194, 196 на улице Башинджагяна; жилой дом 70 на улице Худякова, частные дома на улицах Авана 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-15:00 жилой дом 13 и частные дома 25-43 на улице Сасунци Давида, частные дома 4-36 на улице Мурацан;

11:00-17:00 жилые дома 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-6/8, 10-18 и частный дом 4/10 на улице Давида Анахта, частные дома 32/19-42/6 на улице Саркавага, частные дома 1-34 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 15-54/2 и частные дома 40/4-58/17 на улице Улнеци, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-14։00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна и здание “Электросетей” в городе Веди;

10։00-16։00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-13։15 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Артабуйнк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гермон, Вардаовит, Гохтаник, Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:30-12:30 частично село Мартирос;

11։00-12։00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

11։00-13։00 частично село Вардаовит;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ‘Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели, Магистрос, мэрия Цахкадзора, “Айпос”, компания “Арарат банк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы “Кечарис” “Грохнери Тун” (“Дом Писателей”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Прошян, кварталы “Верин”, “Ушардзан”, “Верин Тахамас-1”, “Аревмтян”, ЧП “Мартирос Ханоян”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “А. Гукасян”, “А. Петросян”, “Г. Григорян”, “А. Арутюнян”, “А. Агабекян”, “Р. Мартикян”, “М. Апресян”, воинская часть, редакция “Етер”;

11:00-17:00 ООО “Овназ”, “Термоплекс”, “Апачи”, ЗАО “ОРВАКО”;

14։00-16։30 улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ООО “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор; частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:30 села Гегамасар, норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”,

11։00–11:30 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); глубокие скважины водопользовательской компании “Гегаркуник”;

11։00–14:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00–16:30 частично население Неркин Геташен, населенные пункты Вагашен, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10։00-13։30 и 16:00-16:30 улица Абовяна, частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

в Тавушской области:

10։00-13։00 село Агардзин, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-14։00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельс” “Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

10։00-15։00 село Гаргар;

10։00-16։00 села Шнох и Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 32, 34 на улице Андраника;

11:00-15:00 жилой дом 5 и частный дом на улице Мичурина;

11:00-17:00 частные дома 22-51/1 на улице Н. Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, частный дом 16 на улице Врацакан, жилые дома 15-21 на улице Мамиконянца, жилые дома 3-9, 7-10 на улице Шахсуваряна, жилые дома 22А, 24, 40 на пр. Баграмяна, жилой дом 90/3 на улице Сармена, жилые дома 10/1, 10/10 на улице Заробяна, жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, частные дома 1-13 на улице В. Давтяна, частные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, частные дома 1-13 на 35-ой улице Арабкира, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира;

в Армавирской области:

10:00-16:00 села Аревашат и Мусалер;

11։00-14։00 села Аревадашт, Артамет и Талворик;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Новы, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди;

10։30-13։30 частично село Джрашен;

в Котайкской области:

10։00-13։30 село Меградзор; ООО “Ай Воски Аршавахумб”, детский лагерь “Арагац”, Ч/П “Сево Торосян”;

11:00-16:00 частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини Артадракан База”, “Агроспасаркум”, ООО “Ди-ВиЭйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00–16:30 населенные пункты Геговит, Неркин Геташен, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Мартуни.