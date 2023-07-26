Arminfo.info



 Среда, 26 Июля 2023 10:07
Марианна Мкртчян

От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве

От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве

АрмИнфо У армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

Об этом говорится в комментарии для СМИ главы МИД России Сергея Лаврова по итогам трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.

Говоря о повестке встречи, он констатировал, что сначала было организовано два раунда двусторонних российско-азербайджанских и российско-армянских переговоров.  "Обсудили состояние наших двусторонних отношений, наметили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, которые достигались на высших уровнях. Затем встретились втроем для того, чтобы обсудить региональную повестку дня,  прежде всего в том, что касается ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Изложили нашим собеседникам оценки российской стороны с учетом докладов, которые делают российские миротворцы в Нагорном Карабахе, о тех шагах, которые крайне желательно оперативно, без задержки предпринять в интересах обеспечения населения Карабаха продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, обеспечить бесперебойное электро- и газоснабжение. Это в интересах простых людей, армян, жителей региона", - добавил российский министр.

По словам Лаврова, Россия, как ключевой посредник в мирном процессе, начиная с трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.  заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в полном соответствии с трехсторонними заявлениями, которые руководители России, Азербайджана и Армении принимали в 2020, 2021 и 2022 гг. (1, 2, 3, 4).

"Говорили еще об одном важном положении, заключающемся в этих договоренностях.  Имею виду обеспечение беспрепятственного движения, разблокирования транспортных, экономических коммуникаций во всем регионе.

Особое внимание уделили вопросам делимитации, тесно связанным со всем обсуждаемым набором проблем и вопросам скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, путь непростой и предстоит решить немало сложных и важных вопросов.

"Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором", - подчеркнул российский министр.

В целом говоря о повестке прошедших переговоров, он констатировал, что вопросы непростые. В этом ключе Лавров выразил надежду, что дискуссии в Москве помогут придать позитивный импульс переговорному процессу на этих и других направлениях.

"Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер.

Договорились постараться возобновить диалог по второй <дорожке> между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Также надеемся (предложили это сегодня), начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений",  - заявил Лавров, добавив, что будет продолжена энергичная работа по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Араик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в СтепанакертеАраик Арутюнян прекратил сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте
Я не могу отказать вам вправе на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в МосквеЯ не могу отказать вам вправе на вашу оценку - Захарова о проазербайджанских итогах встречи в Москве
Захарова: Вовлечение НАТО в дела Южного Кавказа принесут дестабилизацию и надолго отодвинут мирЗахарова: Вовлечение НАТО в дела Южного Кавказа принесут дестабилизацию и надолго отодвинут мир
Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Армении и в АрцахеЗемлетрясение в Азербайджане ощущалось в Армении и в Арцахе
Политолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказуПолитолог: Силы, возглавившие Армению в 2018 году, пришли сдать Арцах по внешнему заказу
Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу БаграмянаРодные и близкие пропавших без вести военнослужащих перекрыли в Ереване улицу Баграмяна
Эксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в АрцахеЭксперт ООН: Глубоко обеспокоен сообщениями об ухудшении состояния здоровья беременных женщин и младенцев в Арцахе
В МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целейВ МИД Арцаха подчеркнули недопустимость использования Азербайджаном блокады и голода для достижения политических целей
В приграничном Коти впервые открылся парк для детейВ приграничном Коти впервые открылся парк для детей
Freedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному КарабахуFreedom House: Настоятельно призываем Азербайджан позволить МККК оказать жизненно важную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
Член инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работыЧлен инициативы: гражданам РА, участвующим в сборе подписей, угрожают лишением работы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
От права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в МосквеОт права на самоопределение к праву нацменьшинств в составе Азербайджана: Итоги переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Москве
Родные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром  РАРодные пропавших без вести солдат вновь собрались перед зданием президента, требуя встречи с премьер- министром  РА
Гегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа АрцахаГегам Степанян призвал МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха
Армения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного КарабахаАрмения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного Карабаха
В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения АрцахаВ Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
Арарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофеАрарат Мирзоян о блокаде Арцаха: Ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе
Сергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непростоСергей Лавров: Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, но без сотрудничества сторон это сделать непросто
<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины<Мы знаем, кто нас довел до такой жизни>: Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины
Зограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в АрцахеЗограб Мнацаканян: Нынешний путь стремления к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе
Посол Армении международным акторам: Сколько Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?
В судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - ПашинянВ судебной системе Армении имеются проблемы с независимостью - Пашинян
Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полейПремьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
Пашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин ЕреванаПашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана
МККК просит Ереван и Баку достичь МККК просит Ереван и Баку достичь "гуманитарного консенсуса", чтобы облегчить страдания людей в Арцахе
До каких пор мы будем жить в жанре До каких пор мы будем жить в жанре "письма русскому царю"? - Пашинян
Эксперт: Личное решение Пашиняна Эксперт: Личное решение Пашиняна "признать Карабах частью Азербайджана" дало Баку основание для начала этнической чистки Арцаха
Переговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьерПереговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьер
Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - ПашинянАрмения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
Пашинян:  если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населенияПашинян:  если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - ПашинянНе вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгодыМнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь,  АрменииПашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь,  Армении
За столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - ПашинянЗа столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - Пашинян
Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол ПашинянАрмения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-БайрамовПашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  ПашинянДля Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  Пашинян
Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствияПрезидент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборахПрокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РААзербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
В начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine FestВ начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine Fest
Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в АрцахеАрмяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
"Армянская община Грузии" раскритиковала гендиректора гостелеканала Грузии за участие в постановочном форуме в оккупированном Шуши
Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правомБаку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правом
Эбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран регионаЭбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона
Сообщение для средств массовой информацииСообщение для средств массовой информации
Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ АрцахаНеизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг АрцахаГлава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с ИраномМирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чисткиМирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом ПашиняномАлиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного КарабахаПремьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридореПрезидент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
Контуры мирного соглашения формируются - ПашинянКонтуры мирного соглашения формируются - Пашинян
Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиямПрезидент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державамиГлава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ