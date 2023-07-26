Среда, 26 Июля 2023 10:07

АрмИнфо У армянской стороны есть понимание о необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах в азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств.

Об этом говорится в комментарии для СМИ главы МИД России Сергея Лаврова по итогам трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил он.

Говоря о повестке встречи, он констатировал, что сначала было организовано два раунда двусторонних российско-азербайджанских и российско-армянских переговоров. "Обсудили состояние наших двусторонних отношений, наметили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, которые достигались на высших уровнях. Затем встретились втроем для того, чтобы обсудить региональную повестку дня, прежде всего в том, что касается ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Изложили нашим собеседникам оценки российской стороны с учетом докладов, которые делают российские миротворцы в Нагорном Карабахе, о тех шагах, которые крайне желательно оперативно, без задержки предпринять в интересах обеспечения населения Карабаха продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, обеспечить бесперебойное электро- и газоснабжение. Это в интересах простых людей, армян, жителей региона", - добавил российский министр.

По словам Лаврова, Россия, как ключевой посредник в мирном процессе, начиная с трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в полном соответствии с трехсторонними заявлениями, которые руководители России, Азербайджана и Армении принимали в 2020, 2021 и 2022 гг. (1, 2, 3, 4).

"Говорили еще об одном важном положении, заключающемся в этих договоренностях. Имею виду обеспечение беспрепятственного движения, разблокирования транспортных, экономических коммуникаций во всем регионе.

Особое внимание уделили вопросам делимитации, тесно связанным со всем обсуждаемым набором проблем и вопросам скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, путь непростой и предстоит решить немало сложных и важных вопросов.

"Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с Декларацией 1991 г., подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате. Её действенность сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством. В соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором", - подчеркнул российский министр.

В целом говоря о повестке прошедших переговоров, он констатировал, что вопросы непростые. В этом ключе Лавров выразил надежду, что дискуссии в Москве помогут придать позитивный импульс переговорному процессу на этих и других направлениях.

"Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер.

Договорились постараться возобновить диалог по второй <дорожке> между представителями гражданского общества, экспертами-политологами. Также надеемся (предложили это сегодня), начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится. Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений", - заявил Лавров, добавив, что будет продолжена энергичная работа по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении.