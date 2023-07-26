Среда, 26 Июля 2023 10:05

АрмИнфо. Сознательное уклонение от использования названия Арцах/Нагорный Карабах в официальном заявлении МККК оскорбляет чувства и достоинство народа Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

Он отметил, что в Степанакерте приветствуют озабоченность МККК в связи с быстро обостряющимся гуманитарным кризисом в Арцахе.

"В то же время мы призываем МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха, закрепленное в различных международных конвенциях, и прекратить попытки узаконить безосновательные предложения Азербайджана об оказании гуманитарной помощи народу Арцаха (Нагорного Карабаха) через Акну (Агдам).

Кроме того, намеренное уклонение от использования названия Арцах/Нагорный Карабах в официальном заявлении МККК в этом контексте оскорбляет чувства и достоинство народа Арцаха", - написал он.

Отметим, что 25 июля МККК выступил с заявлением, в котором призвал вовлеченных лиц обеспечить восстановление гумдеятельности организации в данном районе. При этом в тексте ни разу не был использовано название данного региона. Лишь однажды было указано азербайджанское название Кашатагского коридора.

"Несмотря на упорные усилия, Международный Комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор или по каким-либо другим маршрутам, включая Агдам", - отмечалось в заявлении МККК.