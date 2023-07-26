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АрмИнфо. Сознательное уклонение от использования названия Арцах/Нагорный Карабах в официальном заявлении МККК оскорбляет чувства и достоинство народа Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.
Он отметил, что в Степанакерте приветствуют озабоченность МККК в связи с быстро обостряющимся гуманитарным кризисом в Арцахе.
"В то же время мы призываем МККК соблюдать и уважать право на человеческое достоинство народа Арцаха, закрепленное в различных международных конвенциях, и прекратить попытки узаконить безосновательные предложения Азербайджана об оказании гуманитарной помощи народу Арцаха (Нагорного Карабаха) через Акну (Агдам).
Кроме того, намеренное уклонение от использования названия Арцах/Нагорный Карабах в официальном заявлении МККК в этом контексте оскорбляет чувства и достоинство народа Арцаха", - написал он.
Отметим, что 25 июля МККК выступил с заявлением, в котором призвал вовлеченных лиц обеспечить восстановление гумдеятельности организации в данном районе. При этом в тексте ни разу не был использовано название данного региона. Лишь однажды было указано азербайджанское название Кашатагского коридора.
"Несмотря на упорные усилия, Международный Комитет Красного Креста (МККК) в настоящее время не может доставить гуманитарную помощь гражданскому населению через Лачинский коридор или по каким-либо другим маршрутам, включая Агдам", - отмечалось в заявлении МККК.
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|Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
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|Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
|Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Армении
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|Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
|Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
|Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики - Пашинян
|Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
|Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
|Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
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|Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
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|Сообщение для средств массовой информации
|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
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|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
|Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
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|Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
|Контуры мирного соглашения формируются - Пашинян
|Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
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