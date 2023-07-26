Среда, 26 Июля 2023 10:04

АрмИнфо. Армения намерена оказать экстренную помощь населению Нагорного Карабаха. Решение об этом было принято на созданной решением премьер- министра РА заседании рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Арцахе. Группу возглавляет вице-премьер РА Тигран Хачатрян, сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, на заседании обсуждался гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора с 12 декабря 2022 года. Рабочая группа зафиксировала, что с 15 июня стала невозможной перевозка очень ограниченного объема гуманитарного груза, осуществляемого российскими миротворческими силами и Международным комитетом Красным Крестом. По этой причине в Нагорном Карабахе ощущается острая нехватка товаров первой необходимости - продуктов питания, медикаментов, медицинских и гигиенических принадлежностей, топлива. Сбои в электроснабжении привели к нарушению работы системы здравоохранения, образовательных учреждений и социальных услуг. В свою очередь, прекращение сельскохозяйственных работ привело к катастрофическим последствиям.

Зафиксировано особенно тяжелое воздействие создавшейся ситуации на уязвимые группы населения - детей, беременных женщин, инвалидов, пожилых и хронических больных.

Рабочая группа приняла решение о срочной гуманитарной помощи продовольствием и медикаментами населению Нагорного Карабаха.