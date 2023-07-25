Вторник, 25 Июля 2023 21:52

АрмИнфо. В Ереване на площади Свободы и в Степанакерте на площади Возрождения одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха. На протяжении 7 месяцев народ Арцаха находится в тотальной азербайджанской блокаде, в

Республику не поступает продовольствие, медикаменты, прекращена миссия Международного комитета Красного Креста по транспортировке тяжело больных из Арцаха в специализированные медучреждения Армении.

Митинг в Степанакерте стартовал гимном Армении, тогда как в Ереване - гимном Арцаха. После чего выступил глава Арцахской епархии, епископ Вртанес Абрамян. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что Арцах не может быть предметом торга. <Арцах, - это святость, это земля, это история и народ. Сегодня стоять возле Арцаха - значит стоять за совесть и справедливость, за цивилизованность и права человека, это значит оставаться преданным Господу. Сегодня Арцах является движущей силой чести, достоинства и идентичности армян. Потеряв Арцах - мы потеряем честь, достоинство и свою идентичность>, - сказал он.

Собравшиеся на площади <Возрождения> арцахцы скандируют <Миацум> (<Единение>). Напомним, что всенародное движение Арцаха стартовало 14 июля 2023 года. Арцах находится в азербайджанской блокаде с 12 декабря 2022 года, в результате чего лишен газа, электроэнергии и элементарных предметов первой необходимости. С 15 июня с.г. Азербайджан перекрыл также движение Международного комитета Красного Креста, который осуществлял гуманитарную миссию по транспортировке больных из Арцаха в Армению и поставке предметов первой необходимости. Всё это происходит на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества.