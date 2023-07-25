Вторник, 25 Июля 2023 20:30

АрмИнфо. К сожалению, ситуация на земле, в частности, незаконное закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и блокада Нагорного Карабаха усложнят процесс переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе трехсторонней встречи в Москве с участие глав МИД России и Азербайджана.

Он заметил, что сейчас в Нагорном Карабахе серьезный гуманитарный кризис и ситуация близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе с каждым часом. В этой связи глава МИД Армении сообщил, что в Нагорный Карабах не поступают ни продовольствие, ни медикаменты, остановлена подача газа, электроэнергии и так далее. <Если нам не удастся найти решение, и Азербайджан не остановит блокаду Нагорного Карабаха, гуманитарная катастрофа на земле будет иметь свои отрицательные последствия для переговорного процесса>, - сказал Мирзоян.

Заметив, что сегодня по некоторым вопросам переговорного процесса имеются конкретные результаты, а по некоторым - какие-то перспективы, где стороны могут прийти к взаимному согласию, он подчеркнул, что остаются, конечно, и проблематичные вопросы, где позиции сторон еще далеки друг от друга. В этом ключе Мирзоян заявил, что Армения настроена конструктивно и ведет переговоры на всех площадках по всем направлениям.