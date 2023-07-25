Вторник, 25 Июля 2023 20:06

АрмИнфо. Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, для чего есть все возможности Российского миротворческого контингента, но без сотрудничества сторон это сделать непросто. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Глава российского МИД выразил готовность продвигать реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей между премьер-министром Армении, президентами Российской Федерации и Азербайджана, которые были достигнуты за последние годы.

<Считаем важным двигаться вперед по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, вопросы делимитации и налаживания диалога между общественными структурами и экспертами. Готовы всячески этому содействовать>, - заявил он.

Особый акцент, по словам главы МИД РФ, будет поставлен на поиске развязок по проекту мирного договора между Баку и Ереваном. <У нас есть ряд соображений, которые, надеюсь, будут небесполезны>, - добавил Лавров.

Он сообщил, что в числе вопросов двусторонней повестки также ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. <У нас много интересных совместных проектов в экономической и культурной сферах. Продолжается прирост товарооборота. Ежегодно стали проводиться Дни российской культуры в Армении. В июне с.г. в очередной раз стартовали эти мероприятия. Это - важный вклад в совместную работу по укреплению нашего союзничества, единого гуманитарного и языкового пространства в обеспечении интересов наших граждан>, - сказал Лавров.