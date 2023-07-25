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АрмИнфо. Россия хочет содействовать решению возникших острых гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, для чего есть все возможности Российского миротворческого контингента, но без сотрудничества сторон это сделать непросто. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Глава российского МИД выразил готовность продвигать реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей между премьер-министром Армении, президентами Российской Федерации и Азербайджана, которые были достигнуты за последние годы.
<Считаем важным двигаться вперед по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, вопросы делимитации и налаживания диалога между общественными структурами и экспертами. Готовы всячески этому содействовать>, - заявил он.
Особый акцент, по словам главы МИД РФ, будет поставлен на поиске развязок по проекту мирного договора между Баку и Ереваном. <У нас есть ряд соображений, которые, надеюсь, будут небесполезны>, - добавил Лавров.
Он сообщил, что в числе вопросов двусторонней повестки также ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. <У нас много интересных совместных проектов в экономической и культурной сферах. Продолжается прирост товарооборота. Ежегодно стали проводиться Дни российской культуры в Армении. В июне с.г. в очередной раз стартовали эти мероприятия. Это - важный вклад в совместную работу по укреплению нашего союзничества, единого гуманитарного и языкового пространства в обеспечении интересов наших граждан>, - сказал Лавров.
|В Ереване и Степанакерте одновременно проходят митинги всенародного движения во имя спасения Арцаха
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|Переговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьер
|Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
|Пашинян: если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
|Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
|Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
|Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Армении
|За столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
|Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
|Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики - Пашинян
|Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
|Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
|Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
|В начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine Fest
|Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
|"Армянская община Грузии" раскритиковала гендиректора гостелеканала Грузии за участие в постановочном форуме в оккупированном Шуши
|Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правом
|Эбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона
|Сообщение для средств массовой информации
|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
|Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
|Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
|Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
|Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
|Контуры мирного соглашения формируются - Пашинян
|Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
|Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
|Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
|Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
|Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
|Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
|В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
|Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
|Пашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
|Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
|Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
|Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
|Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
|Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
|Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
|Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
|Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
|Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
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