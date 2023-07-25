Вторник, 25 Июля 2023 19:55

АрмИнфо.Премьер-министра Армении Никола Пашиняна разозлило обращение арцахской женщины, озвученное представителем СМИ 25 июля в ходе пресс-конференции.

Так, на пресс-конференции журналист включила запись на своем телефоне, в котором женщина из Арцаха заявила, что арцахцы не уполномочивали премьера Армении признавать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Она указала, на то, что народ Арцаха не задеть фотографиями, опубликованными в соцсетях с дочерью Пашиняна в Москве, или корзиной, полной еды, в то время, как в Арцахе дети простаивают часами в очереди за хлебом (супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, выложила на своей странице в соцсети фото овощей, из которых приготовила ужин. Овощи, уверяет Акопян, она вырастила собственноручно - ред.)

<Чего вы этим добиваетесь? Это смешно, и я знаю, что вы делаете это намеренно <: > Но мы знаем, ради чего мы в нашем Арцахе. Мы армянами были, есть и останемся и будет бороться за нашу землю. Мы также знаем, кто нас довел до такой жизни>, - заявила она.

Премьер в ответ напомнил, что когда его жена в период 44-дневной войны была в Арцахе, там даже мужчин было мало. Напомним, что ранее Пашинян несколько раз касался этой темы, отвечая на критику по поводу причин нахождения Анны Акопян в командном пункте. Пашинян заявил в

видеообращении, что Анна Акопян посещала бункер по его поручению. <чтобы поддержать и поднять боевой дух военных, которые все время слышали сообщения о бегстве мирных жителей из городов>, в другой раз он заявил, что <символическое значение присутствия моей жены заключалось в том, что мы также обеспечивали свое присутствие там>.

Помимо этого, как указал глава кабмина, ничего предосудительного нет в том, что его супруга продемонстрировала овощи, выращенные в собственном огороде и никто не сможет его убедить в том, что тех же овощей не найти в июле в Арцахе.

Он напомнил об увеличении финансового содействия Армении Арцаху, указав на то, что подобные записи <почему-то появляются в руках СМИ, принадлежащих Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну (2 и 3 президенты РА-ред.)>, назвав данную запись <пропагандой на заказ>.

Напомним, что 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, лишенные продовольствия, медикаментов и связи с внешним миром, каждый день ведут борьбу за выживание.