Вторник, 25 Июля 2023 19:53

АрмИнфо. Нынешний путь стремления Армении к миру с Азербайджаном не может быть стабильным, если он отрезан от тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе. Об этом говорится в статье экс-министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в издании EVN Report.

В статье он отметил, что для неосведомленного потребителя информация о том, что гарантии безопасности и прав народа Арцаха под юрисдикцией Азербайджана может прозвучать вполне нормально. В условиях тотальной блокады Арцаха, которая длится уже в течение 7 месяцев и углубляющейся гуманитарной катастрофы в стране предложение использовать дорогу через Акну (Агдам) тоже может показаться абсолютно нормальным и способствующим решению гуманитарных вопросов.

<Для неосведомленного читателя это так. Но трудно предположить, что официальные представители Евросоюза или Госдепартамента США таковы. Можно даже предположить, что для них, осведомленных чиновников, на чаше весов выигрывает достижение стабильности в регионе любой ценой. Этот расчет неверен. Реальная и устойчивая стабильность иллюзорна, если кто-то предполагает, что ее можно достичь за счет одной из сторон - арцахского народа>, - сказал экс-глава МИД Армении.

Игнорирование ситуации в Арцахе, по словам Мнацаканяна, равносильно сеянию дальнейшей нестабильности с вытекающими последствиями.

Он подчеркнул, что Азербайджан изначально не скрывал намерений относительно судьбы армян в Азербайджане - и на словах, и на деле.

Ненависть к армянам, в частности карабахским армянам, стала во главе

институциональной политики и удобным орудием для диктаторов в Баку.

По его словам, в качестве <удобных врагов> армяне служат полезным способом отвлечь внимание общества от внутренних проблем, угрожающих режиму, и оправдывают репрессии и традиции диктатуры, укоренившиеся в Азербайджане.

Воодушевившись победой в 2020 году, Баку настырно пытается убедить мир, что исторически, политически и юридически не было такого субъекта, как Арцах. <Они заявляют о планах заселить Арцаха азербайджанцами в таком количестве, чтобы численность последних значительно превышала нынешние 120 тысяч армянского населения. Они <стимулируют> арцахских армян воспользоваться билетом в один конец, чтобы те покинули свои дома>, - сказал он.

По словам экс- министра иностранных дел, Баку в течение последних двух с половиной лет открыто бросают вызов действиям РФ, как стороны, которая взяла на себя прямую ответственность за безопасность арцахских армян. Азербайджан постоянно применяют силу против Нагорного Карабаха, препятствуя налаживанию там нормальной жизни. Кульминацией этой политики за последние семь месяцев стала полная блокада Арцаха и последовавшая за ней гуманитарная катастрофа.

<Применение силы и принуждения сопровождается демагогией о реинтеграции или региональном мире и стабильности. Предложение использовать Агдамский маршрут для гуманитарной помощи в Арцахе равносильно тому, что палач предлагает жертве стакан воды вместе с пыткой. Это аморально и унижает человеческое достоинство, более того, противоречит международному гуманитарному праву>, - сказал Мнацаканян.

Он отметил, что не нужно быть прорицателем, чтобы осознавать последствия подобных действий для армянского народа со стороны режима, известного традициями грубых и массовых нарушений прав человека. <Можно просто притвориться, что не замечаешь этого или принять решение не замечать>, - сказал Мнацаканян

Он подчеркнул, что для начала необходимо немедленно устранить причины гуманитарной катастрофы в Арцахе. <Жизнь в Арцахе должна вернуться в нормальное русло>, - заметил экс министр. Мнацаканян заметил, что было бы наивно полагать, что Азербайджан склонен действовать в этом плане добросовестно. Поэтому он указал на необходимость международного давления. Бывший глава МИД отметил, что Совет Безопасности ООН является самой эффективной площадкой для того, чтобы показать, что принуждение неэффективно в вопросах, связанных с Арцахом. <Совет Безопасности имеет для этого необходимые правовые и политические рычаги>, - констатировал Мнацаканян.

По словам бывшего главы МИД, ООН обладает уникальными возможностями для решения глобальных гуманитарных ситуаций. Но до сих пор его успешно сдерживали фальшивая риторика Азербайджана. Кроме того, согласно Уставу ООН, Генеральный секретарь имеет четкий мандат доводить до сведения Совета Безопасности вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности. По мнению Мнацаканяна, генсек может запросить у Совета Безопасности мандат и отправить в Нагорный Карабах миссию по сбору фактов.

Действенный и международно признанный механизм переговоров между Нагорным Карабахом как де-факто политической единицей и Азербайджаном, где бы напрямую затрагивались, а не ограничились, вопросы свободы и прав народа, он назвал неизбежным приоритетом. Международное участие, по его словам, жизненно важно, чтобы компенсировать неравный статус сторон. Без такого посредничества этот диалог также сложно будет назвать переговорами. Поскольку переговоры превратятся в выдвижение ультиматумов со стороны Азербайджана. А ООН в лице специального представителя может способствовать решению вопроса.

<Эти минимальные действия, наряду с двусторонними переговорами Армении и Азербайджана, которые могут заложить основы для реальной стабильности, а не ложного мира. Остается надеяться, что мировые геополитические конкуренты осознают опасность разжигания нестабильности>, - подчеркнул он.