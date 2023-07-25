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 Вторник, 25 Июля 2023 17:44
Марианна Мкртчян

Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?

Посол Армении международным акторам: Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване?

АрмИнфо.У мировых лидеров есть возможность остановить ползучий геноцид в Нагорном Карабахе, разворачивающийся на глазах у всего мира. Действовать нужно немедленно. Об этом говорится в статье посла Армении в Греции Тиграна Мкртчяна о ситуации вокруг Арцаха, опубликованной в греческом издании ethnos.gr.

Он напомнил, что уже более семи месяцев 120 000 армян в Арцахе (Нагорном Карабахе) продолжают находиться в полной осаде, без продовольствия, медикаментов, топлива, газа и электричества.

"Единственная дорога жизни, соединяющая Арцах с Арменией, была фактически заблокирована еще 12 декабря 2022 года псевдо "активистами-экологами",  которых координировало правительства Азербайджана, и которые выдавали себя за "защитников мира".

Мкртчян также обратил внимание на тот факт, что 23 апреля 2023 года Азербайджан незаконно установил контрольно-пропускной пункт на единственной дороге, соединяющей Арцах с внешним миром, что является вопиющим нарушением его международных обязательств.

"Азербайджан продолжает открыто пренебрегать положениями трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, решением ЕСПЧ от 21 декабря 2022 года, а также постановлениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, призывающими Азербайджан "незамедлительно принять все необходимые меры в пределах своих полномочий для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и товаров по Кашатагскому (Лачинскому) коридору". Более того, Азербайджан произвольно интерпретирует эти решения международных судов, пытаясь ввести международное сообщество в заблуждение, чтобы обеспечить продолжение своей политики по мору голодом населения Нагорного Карабаха", - отметил армянский дипломат.

Посол привлек внимание на тот факт, что Азербайджан также открыто игнорирует призывы Верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Human Rights Watch, ПАСЕ, Европарламента, а также многих других международных структур и государств.

"Незаконные действия Азербайджана решительно продолжаются, несмотря на эти призывы и требования.

Заблокированные и осажденные Азербайджаном, 120 000 армян, в том числе 30 000 детей и 20 000 стариков, выживают только за счет скудных местных продуктов. Уже больше месяца в регион не ввозилось ни одной партии продуктов питания или лекарств.  Здравоохранение, общественный транспорт, государственный и частный секторы обслуживания парализованы. Из-за нехватки топлива сбор урожая на сельскохозяйственных полях стал невозможен. Беременные женщины и дети недоедают.  В Арцах невозможно ввести фрукты и овощи. Уровень смертности сейчас выше, чем когда-либо", - добавил посол Армении в Греции.

"Европа наблюдает за происходящим, иногда делая заявления. Европа всячески пытается сохранить "баланс", призывая "обе стороны" способствовать миру, описывая ситуацию как неустойчивую и не "в пользу какой-либо из сторон". Тем временем продолжается тотальная блокада со стороны страны, которую некоторые называют "надежным энергетическим партнером", несмотря на то, что международные неправительственные организации в один голос называют ее "укоренившимся авторитарным режимом". А "стабильная блокада" с каждым днем делает жизнь проживающих там армян все более невыносимой", - возмутился Мкртчян.

Более того, продолжил посол, некоторые считают предложенную Баку "интеграцию" решением проблемы. "ПРОБЛЕМА, которая сама по себе является следствием навязанных "интегратором" трех войн. Три войны, которые были развязаны именно с целью избавления от армян, в результате которых есть тысячи жертв, замученных людей, а большое число военнопленные до сих пор незаконно содержатся в азербайджанских тюрьмах. Прибавим ко всему этому резню и насильственную депортацию всех армян, проживающих в Азербайджане в 1988-1991 гг. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему в Азербайджане нет "интегрированных" армян? Сколько "интегрированных" армян вы встречали в Баку, Сумгаите, Кировабаде или Нахиджеване? Не только армяне, но и их могилы были снесены и уничтожены", - напомнил дипломат.

В качестве доказательства своих слов он привел, уничтожение Азербайджаном тысяч хачкаров на средневековом кладбище Нахиджевана. Мкртчян добавил, что целенаправленное и планомерное разрушение кладбищ и церквей на территориях, находящихся в настоящее время под контролем Азербайджана, говорит само за себя.

"Любой след армян стирается, что является частью продолжающегося ползучего геноцида. Действительно, сегодня речь идет об обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха как о ключевом элементе нынешних переговоров. Несмотря на это, нет ни малейших признаков того, что Азербайджан готов уважать хотя бы элементарные права человека. Таким образом, конфликт не может иметь справедливого и стабильного урегулирования. Прочный мир - это примирительный мир, а не "карательный мир", который, как исторически доказано, краткосрочный. Унижение, подчинение и этнические чистки могут лишь отсрочить следующий виток порочного круга насилия. Азербайджан противопоставляет свои крайне опасные "притязания на господство" (силу принуждать и разрушать) вполне понятным "требованиям безопасности" армянской стороны", - добавил посол.

При этом он констатировал, что Азербайджан на самом деле не обеспечивает свою безопасность, когда пытается подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке, оккупирует территории Республики Армения и выдвигает новые требования против суверенитета Армении.

Мкртчян заверил, что эти попытки самоутвердиться и расшириться за счет Армении в конечном итоге подтолкнут кавказский регион к периоду длительной нестабильности и катаклизмов, полных непредсказуемых последствий, что не отвечает интересам ни одного из крупных международных акторов.

"Азербайджан выступает против любых попыток оказания международной гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Заявления с требованием о немедленном открытии Кащатагского коридора для Азербайджана всего лишь пустой звук.  Баку продвигается вперед в атмосфере безнаказанности невозмутимо и непристойно, используя негуманные средства для насильственного подчинения народа Нагорного Карабаха, изгнания его с родной земли или просто полного уничтожения. Доказательства более чем очевидны.  Непрерывная блокада Арцаха со стороны Азербайджана, преднамеренное нарушение жизненно важных инфраструктур, а также регулярные и последовательные вооруженные нападения на арцахских армян направлены на избавление Нагорного Карабаха от его коренных жителей, этнических армян, путем физического и психологического запугивания, создания невыносимых и буквально бесчеловечных условий", - констатировал посол Армении.

При этом он призвал не позволить ввести себя в заблуждение. Мкртчян обратил внимание, что азербайджанская риторика "интеграции" на самом деле сводится к унизительному подчинению, а то и еще хуже. "Действительно абсурдно просить жертву.  оказавшуюся в тотальной осаде, практически истощенную и голодающую, вести переговоры лицом к лицу со своим палачом без какого-либо международного механизма, международного присутствия или гарантий. Очевидно, что в международном контексте реальная политика - это о действиях государства, основанных на собственных интересах.  За пределами собственных границ мораль и права человека обычно рассматриваются исключительно в контексте собственных национальных интересов", - добавил дипломат.

Вместе с тем он отметил важность энергоносителей. Однако он задался вопросом относительно ответственности. В этом ключе он напомнил, ответственность по защите (R2P) - это международный принцип, направленный на защиту населения от геноцида, войны и преступлений против человечности.

"Безразличие к судьбе других под ложным предлогом нейтральности - нежизнеспособный подход, более того, недальновидный и аморальный. Всякий раз, когда интересы и власть вели политику в ущерб фундаментальным и универсальным ценностям, конечным результатом была большая нестабильность, больше разрушений и человеческих жертв.

Все те, кто проявляет безразличие к ползучему геноциду, разворачивающемуся у всех на глазах, имеет рычаги влияния на Азербайджан, но предпочитает равнодушие, могут стать молчаливыми участниками нового преступления против человечества, дав ему зеленый свет.

Решительные и ощутимые шаги необходимы как можно скорее. Час за часом ситуация становится все более и более невыносимой и взрывоопасной. Лица, принимающие глобальные решения, индивидуально и коллективно сталкиваются с моральной дилеммой:  отдать ли предпочтение той ценности, которая заслуживает защиты всеми возможными средствами, то есть праву на жизнь, которое в свою очередь является залогом таких ценностей, как свобода, справедливость и мир. Энергетическое "притяжение" со временем угаснет, моральное клеймо, скорее всего, нет. У либеральной филантропии еще есть шанс.  Любая надежда на стабильность и безопасность для нашего народа требует прежде всего выживания. Открытое и беспрепятственное cобщение через Лачинский коридор является гарантией самого существования", - резюмировал Мкртчян.

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