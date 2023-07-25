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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 июля.
По словам премьера, Армения искренне хочет установления мира в регионе, и передача карт минных полей Азербайджану является проявлением этой искренности.
<Я не считаю, что если бы мы не передали этих карт, не было бы военнопленных. В конце концов, мы должны были передать эти карты>, - подчеркнул глава армянского правительства, добавив, что международное сообщество неоднократно обращалось к Армении с призывом передать эти карты, чтобы в одностороннем порядке попытаться повысить уровень доверия между сторонами. Армянская сторона пошла на этот шаг, рассматривая его как гуманитарную акцию.
Премьер заметил также, что когда армянская сторона во время переговоров подняла вопрос о безопасности и правах армянского населения Нагорного Карабаха, азербайджанская сторона, в свою очередь, потребовала возвращения азербайджанцев в Армению и обеспечения их безопасности и правах. <Мы считаем, что тема возвращения покинувших Армению в советские времена азербайджанцев не соответствует теме безопасности и правах населения Нагорного Карабаха.
В противном случае, нужно ставить вопрос о возвращении в Азербайджан армянских беженцев из Баку, Сумгаита, Гянджи, Нахичевани и других населенных пунктов соседней республики>, - сказал Пашинян.
Он добавил, что в отношении беженцев речь идет о двух категориях граждан - тех, кто является бенефициарами трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и тех, кто покинул Азербайджан в последние годы советской власти.
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|Премьер-министр Армении не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей
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|Переговоры на различных площадках не противоречат друг другу - премьер
|Армения изучает возможность обращения в СБ ООН по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе - Пашинян
|Пашинян: если РФ решит вывести своих миротворцев из Нагорного Карабаха, это будет означать отсутствие опасности для его населения
|Не вел переговоров о вхождении Нагорного Карабаха в состав России - Пашинян
|Мнение: Геополитическая нюансировка в Закавказье будет весьма значительной, и Иран, хочет не упустить своей особой выгоды
|Пашинян: урегулирование проблемы Нагорного Карабаха необходимо не международной общественности, а, в первую очередь, Армении
|За столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха - Пашинян
|Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха: Никол Пашинян
|Пашинян рассказал об ожиданиях от московской встречи Мирзоян-Лавров-Байрамов
|Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики - Пашинян
|Президент Арцаха объявил Нагорный Карабах зоной бедствия
|Прокуратура РА расследует публикацию о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна на предстоящих столичных выборах
|Азербайджан препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Арцах - МИД РА
|В начале августа в Дилижане состоится винный фестиваль - Dilijan Wine Fest
|Армяне Европы указали на неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток проводимых Азербайджаном в Арцахе
|"Армянская община Грузии" раскритиковала гендиректора гостелеканала Грузии за участие в постановочном форуме в оккупированном Шуши
|Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван- Степанакерт неким международным правом
|Эбрахим Раиси: Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона
|Сообщение для средств массовой информации
|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
|Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
|Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
|Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
|Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
|Контуры мирного соглашения формируются - Пашинян
|Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
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|Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
|Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
|Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
|Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
|В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
|Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
|Пашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
|Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
|Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
|Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
|Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
|Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
|Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
|Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
|Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
|Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
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