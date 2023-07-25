Вторник, 25 Июля 2023 17:40

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает ошибочным решением передачу Азербайджану карт минных полей. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 июля.

По словам премьера, Армения искренне хочет установления мира в регионе, и передача карт минных полей Азербайджану является проявлением этой искренности.

<Я не считаю, что если бы мы не передали этих карт, не было бы военнопленных. В конце концов, мы должны были передать эти карты>, - подчеркнул глава армянского правительства, добавив, что международное сообщество неоднократно обращалось к Армении с призывом передать эти карты, чтобы в одностороннем порядке попытаться повысить уровень доверия между сторонами. Армянская сторона пошла на этот шаг, рассматривая его как гуманитарную акцию.

Премьер заметил также, что когда армянская сторона во время переговоров подняла вопрос о безопасности и правах армянского населения Нагорного Карабаха, азербайджанская сторона, в свою очередь, потребовала возвращения азербайджанцев в Армению и обеспечения их безопасности и правах. <Мы считаем, что тема возвращения покинувших Армению в советские времена азербайджанцев не соответствует теме безопасности и правах населения Нагорного Карабаха.

В противном случае, нужно ставить вопрос о возвращении в Азербайджан армянских беженцев из Баку, Сумгаита, Гянджи, Нахичевани и других населенных пунктов соседней республики>, - сказал Пашинян.

Он добавил, что в отношении беженцев речь идет о двух категориях граждан - тех, кто является бенефициарами трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и тех, кто покинул Азербайджан в последние годы советской власти.