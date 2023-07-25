Вторник, 25 Июля 2023 17:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана.

<Мы пока не обсуждали этот вопрос в партии. Я ничего не исключаю, обсудим и решим>, - заявил он 25 июля на пресс-конференции.

По словам премьера, учитывая, что он является председателем правления партии и она участвует в выборах, то, по сути, в нем участвует и он.

Выборы городского совета (совета старейшин) Еревана состоятся 17 сентября. От правящей партии <Гражданский договор> на должность мэра претендует нынешний вице- мэр, бывший вице-премьер Тигран Авинян. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины> .

Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.