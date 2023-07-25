Вторник, 25 Июля 2023 17:37

АрмИнфо.Ни одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не отказывалась признавать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 25 июля на пресс-конференции коснувшись на реакцию российского МИД на его ранее заявление о признании территориальной целостности АР.

Напомним, что 22 мая на пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что территория Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км включает как Нагорный Карабах, так и т.н. анклавы. 15 июля МИД России выступил с заявлением, в котором, помимо призыва к властям Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор и готовности организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел говорилось о том, что в октябре 2022 года и в мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. <Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента. Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности>, - говорится в тексте заявления российского МИДа.

Никол Пашинян подчеркивает, что Ереван всегда признавал территориальную целостность Азербайджана, но это не всегда было заявлено и зафиксировано. <С сожалением констатирую, что в мире нет ни одной страны, которая не признала бы Нагорный Карабах частью Азербайджана>, - заявил премьер.

По его словам, он знал, что данный вопрос будет озвучен на пресс-конференции и готовился к нему, <не для того, чтобы парировать, а - лишь прояснить>. Так, Пашинян зачитал фрагмент заявления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции от 17 декабря 2020 г.: <С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Повторяю еще раз, сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах - это тоже с точки зрения международного права Азербайджан>.

Он зачитал также слова сопредседателя от Франции Стефана Висконти в ходе встречи с депутатами комиссии Сената 8 января 2020 года: <Нагорный Карабах - это горный анклав, находящийся в Азербайджане>. Далее он напомнил о формулировках, приведенных в годовом отчете Госдепа США по правам человека. В частности, в отчетах в период с 2012 по 2016 гг. говорится, что <сепаратисты при содействии Армении продолжили удерживать большую часть Нагорного Карабаха и 7 других территорий Азербайджана>.

<Мы, после очень трагических событий, задавались вопросом, если такова позиция международного сообщества, то как нам идти против нее. При этом, вопрос в том, осознаем ли мы в полной мере все последствия этого. К сожалению, не всегда мы это понимали или осознавали>, - сказал он.

Коснувшись замечания российского МИД о том, что <в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны>, армянский премьер указал, что Армения уже 30 лет является независимым государством, <до каких пор она будет по каждому вопросу звонить в Москву и Вашингтон>. <До каких пор мы будем жить в жанре <письма русскому царю>? При этом наши соотечественники из Нагорного Карабаха имеют значительную роль в развитии этого жанра, но не только они. Разве мы сегодня не видим какие есть проблемы у самой Москвы? А ее проблемы кто будет решать? У всех есть проблемы>, - отметил он.

Как считает премьер, Армения, как независимое государство, должна сделать следующий шаг взросления, понимая, что РА, в первую очередь сама, должна решать собственные проблемы.