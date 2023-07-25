Вторник, 25 Июля 2023 17:35

АрмИнфо. Переговоры по мирному урегулированию армяно- азербайджанских отношений, как и ситуации в Нагорном Карабахе в Брюсселе, Вашингтоне и Москве не противоречат друг другу. Подобной точки зрения придерживается премьер-министр РА Никол Пашинян.

Выступая 25 июля на пресс-конференции, он отметил, что участники переговорного процесса практически не меняются. Посредники, как правило, в ходе переговоров выслушивают мнения сторон, и выступают со своими инициативами. В последнее время параллельно углублению геополитических проблем из различных государств раздаются различные заявления, которые нельзя назвать позитивными. <Но сегодня несколько сместились акценты, и Ереван будет только приветствовать достижение результата на любой международной площадке>, - отметил премьер-министр РА.

Говоря о различных инициативах, направленных на предотвращение признания территориальной целостности Азербайджана, премьер отметил, что в этом случае и Баку может не признать территориальной целостности Армении. <Мы не живем на какой-то отдельной планете>, - констатировал глава правительства.