Вторник, 25 Июля 2023 17:35

АрмИнфо. Возможность для обращения в Совет безопасности ООН по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе является одним из механизмов политики Еревана. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, армянская сторона ведет работу в этом направлении, находясь на постоянной связи с постоянными и непостоянными членами СБ

ООН. В настоящее время идет процесс переговоров. <Для обращения в данную структуру нет каких-либо проблем. Это можно сделать в течение одного часа, другой вопрос, будет ли принято нужное решение или нет>,

- сказал глава армянского правительства, указав на тот факт, что Международный суд, принявший два решения по Лачинскому коридору, является одной из важнейших структур ООН. Тем не менее, армянский премьер отметил тот факт, что СБ ООН, в отличие от Международного суда, является политической структурой, и по этой причине вопрос должен быть готовым на должном уровне, чтобы обсуждать на пленарных заседаниях СБ ООН, что армянская сторона делает.