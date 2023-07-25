Вторник, 25 Июля 2023 17:34

АрмИнфо.Цель размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе зафиксирована в соответствующем решении Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом 25 июля на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в 2025 году российский миротворческий контингент должен покинуть Нагорный Карабах.

По словам премьер-министра РА, в решении ФС РФ говорится, что Федеральное Собрание Российской Федерации дает право президенту РФ Владимиру Путину на направлении миротворцев в Нагорный Карабах для предотвращения массовой гибели людей. <Теперь, если РФ решит вывести своих миротворцев, независимо от отдельных нюансов, это будет означать отсутствие подобной опасности для населения Нагорного Карабаха. В противном случае, при наличии этой опасности трудно будет воспринять принятие подобного решения>, - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что возможный вывод российских миротворцев мог бы означать эффективность прямых контактов между Баку и Степанакертом с задействованием международных механизмов, что могло бы стать свидетельством отсутствия необходимости в присутствии российских миротворцев.

Напомним, что 20 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в 2025 году российские миротворцы должны уйти из Нагорного Карабаха и что это предусмотрено трехсторонними договоренностями от 9 ноября 2020 года. <Вы знаете, я хочу напомнить, что Анкара не является стороной заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. И именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период. Российские миротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе. Основная функция - поддержание режима прекращения огня, боевых действий, с учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации его деятельность сейчас еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана и Армении, так и регионалов, как мне кажется, включая Турцию. В этой связи мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партнерами в рамках совместного российско­турецкого центра в Агдамском районе>, - отметила Захарова.