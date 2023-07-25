Вторник, 25 Июля 2023 14:51

АрмИнфо. Ереван не обсуждал вопрос о переселении армян Нагорного Карабаха в Республику Армения, ровно как и вопрос о вхождении Нагорного Карабаха в состав России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июля на пресс-конференции.

<Нет, Республика Армения не обсуждает вопрос о переселении. РА обсуждает вопрос создания возможностей для проживания армян Нагорного Карабаха в собственных домах, на собственной земле>, - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Ереван данный вопрос, на тото случай, если арцахцы будут вынуждены покинуть свои дома из-за политики Баку и невмешательства международного сообщества.

Что касается вопроса о том, была ли обсуждена перспектива включения Нагорного Карабаха в состав РФ, то, по словам премьера РА, он не сможет ответить на данный вопрос, поскольку <это его не касается>. <Я подобных обсуждений никогда не вел>, - сказал Пашинян.