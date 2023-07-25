Вторник, 25 Июля 2023 14:25

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что, по крайней мере, за столом переговоров Баку не отказывался обсуждать права и безопасность армян Нагорного Карабаха.

<За столом переговоров я не слышал подобного послания - что Азербайджан отказывается говорить о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха. С другой стороны, я согласен, что из публичных заявлений представителей Азербайджана не исходит такой готовности>, - сказал Пашинян 25 июля на пресс-конференции.

При этом, как подчеркнул армянский премьер, что для него также непонятно озвучиваемое в Нагорном Карабахе мнение, которое исключает обсуждения на эту тему с Азербайджаном.

<С другой стороны, стоит отметить, что из Нагорного Карабаха звучат голоса о необходимости диалога>, - отметил он.

Вместе с тем, Пашинян не скрывает, что Армения и Азербайджан не доверяют друг другу. <Нужно делать шаги, и мы со своей стороны делаем шаги для преодоления данной ситуации>, - указал он.

Именно из-за существующего недоверия, как считает премьер, только в рамках международного механизма можно вести более или менее эффективный диалог между Баку и Степанакертом.