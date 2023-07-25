Вторник, 25 Июля 2023 14:23

АрмИнфо.Республика Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Об этом заявил 25 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

<Наше мнение таково: Республика Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха исходя из логики, что представители Нагорного Карабаха сами должны быть стороной переговоров, диалога. И мы продвигаем именно эту повестку>, - сказал Пашинян.

Как указал премьер, права и безопасность народа Нагорного Карабаха должны обсуждаться в формате диалога Степанакерт-Баку с применением международных механизмов.

Пашинян считает, что у правительства и народа Нагорного Карабаха будет возможность в рамках этого формата поднять все интересующие их вопросы, а также нести политическую ответственность за их содержание, и не только. <Думаю, это и есть правильный путь>, - подчеркнул он.

На вопрос о том, может ли Армения внести определенные корректировки в

повестку, поскольку на данном этапе, в силу ряд причин, в том числе

неучастия Степанакерта в переговорах, пока еще является переговорной

стороной, Пашинян отметил, что нужно подумать, стоит ли обращаться к

решению нагорно-карабахского вопроса в армяно- азербайджанском мирном договоре или надо руководствоваться другой логикой.

<Мы пока еще не приняли решения по данному вопросу, но это не означает отсутствие позиции>, - заключил глава кабмина РА.