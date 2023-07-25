Вторник, 25 Июля 2023 14:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об ожиданиях от предстоящей трехсторонней встречи глав МИД РА, РФ и АР в Москве.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, главы внешнеполитических ведомств проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и активизации выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие. Министры также обсудят другие ключевые треки армяно- азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев. В ходе двусторонних бесед с Мирзояном и Байрамовым планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-армянской и российско-азербайджанской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам Пашиняна, поскольку предстоящая встреча является не отдельно взятой встречей, а продолжением встреч в Вашингтоне, Москве, Брюсселе, а их повестка - неизменна, то его ожидания связаны не с конкретной площадкой, а с позицией МИД Армении.

<Жду от министра иностранных дел согласования еще нескольких статей возможного мирного договора с Баку и достижения решений по Лачинскому коридору>, - указал он 25 июля на пресс-конференции.