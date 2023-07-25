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 Вторник, 25 Июля 2023 13:32
Наира Бадалян

Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  Пашинян

Для Армении жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики -  Пашинян

АрмИнфо.Из-за событий вокруг Украины влияние геополитических процессов в южнокавказском регионе сократилось, а традиционные формулы <восток-запад> действуют в недостаточной мере.  Об этом заявил 25 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

<Мировой порядок, который считался, в том числе, одним из основных факторов стабильности в нашем регионе, по сути, больше не существует. Каким будет новый мировой порядок, никто не знает. Армения имеет неопределенное влияние на процесс формирования нового мирового порядка, а угрозы, вытекающие из геополитической  нестабильности - видимы и реальны>, - сказал он.

В сложившейся ситуации, как считает премьер РА, жизненно важна разработка и реализация неконфронтационной региональной политики, а также уточнение места и роли Армении в региональной архитектуре. По его словам, страны региона могут вести неконфронтационную политику в результате балансировки интересов.

<В этом смысле подписание мирного договора с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией необходимость, с пониманием того, что с наши отношения с ИРИ и Грузией развиваются в естественном русле и должны развиваться>, - указал он.

По его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе сформировал высокий эмоциональный фон>. <И, несмотря на то, что реализация вышеуказанной теории в нынешних условиях реализация дело нелегкое, в стратегическом смысле важно отметить неизменность повестки мира и приверженность нашего правительства данной повестке>, - отметил Пашинян.

Напомним, что в прошлый раз пресс-конференция главы правительства Армении состоялась 22 мая. 

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