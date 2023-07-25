Вторник, 25 Июля 2023 13:16

АрмИнфо. В результате блокады сегодня Арцах находится в эпицентре гуманитарной катастрофы, которая проявляется во всех сферах жизни - от продовольствия до здравоохранения, от сельского хозяйства до образования. Уже сообщается о человеческих смертях, от новорожденных до пожилых людей, страдавших хроническими заболеваниями. Об этом 24 июля на пресс-конференции представителям порядка 100 зарубежным СМИ заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

"Азербайджан в условиях международной безнаказанности постоянно ужесточает свою позицию в отношении народа Арцаха с неприкрытой целью проведения этнических чисток на основе политики национальной ненависти и дискриминации.

За это время Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека приняли юридически и политически обязывающие решения, чтобы обеспечить бесперебойное двустороннее движение людей, транспортных средств и грузов через Кашатагский (Лачинский) коридор. Кроме того, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, законодательные и исполнительные органы различных государств, авторитетные международные правозащитные организации выступили с четкими требованиями и призывами к властям Азербайджана прекратить блокаду Арцаха и воздержаться от применения силы или угроз ее применения. Однако Азербайджан не только игнорирует судебные решения и требования международного сообщества, но и все больше расширяет и углубляет блокаду с использованием военных угроз", - заявил Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что Азербайджан преследует ряд целей, в том числе, избавиться от народа Арцаха, проведя полную этническую чистку и силой закрыв страницу конфликта. "Для решения этой задачи Баку пытается насильственно подчинить себе народ Арцаха, уничтожить Республику Арцах и ее системы сопротивления, подтолкнуть народ Арцаха к эмиграции, развалить его экономику, получить дополнительные средства давления на Армению, в частности, с целью получения экстерриториальной дороги между Азербайджаном и Нахиджеваном через территорию Армении", - отметил он.

Президент Арцаха добавил, что Азербайджан подвергает народ республики и психологическому террору. Установив постоянный контроль за въездом и выездом из Арцаха, он пытается создать невыносимые условия для проживания в республике, проверить и перейти "красные линии" армянских сторон, дискредитировать международные и региональные гарантии безопасности и стабильности.

Араик Аруюнян заметил, что в своей политике Баку блокирует движения людей, транспортных средств и грузов, нарушает инфраструктуры, включая электричество, газ, водоснабжение и связь, осуществляет частые нападения и совершает провокации, в том числе, в отношении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы. По его словам, осуществляется и информационная блокада с распространением дезинформации и фейковых новостей, блокированием доступа международных миссий, журналистов и гуманитарных организаций по установлению фактов.

"В результате блокады наблюдается острая нехватка продовольствия, так как до блокады около 90% потребляемого в Арцахе продовольствия импортировалось из Армении. За 40 дней в Арцах не поступило ни одного килограмма продовольствия, а на ограниченность местного производства и его снабжения сильно повлияла нехватка топлива и других необходимых материалов. Из-за почти полного отсутствия топлива и других необходимых материалов и принадлежностей, 80% сельскохозяйственных работ не выполнены, даже уборка зерновых организована в очень частичном объеме, остановлены даже частично работавшие во время блокады хозяйственные предприятия, почти полностью остановлен общественный транспорт, с большим трудом работают службы здравоохранения и другие службы первой необходимости. Различные лекарства в системе здравоохранения израсходованы, остальные достигли своего предела, подвергая опасности жизни и здоровье людей, число смертей и осложнений среди новорожденных детей удвоилось, анемия среди беременных женщин достигла 90%, все плановые обследования и операции остановлены, сотни пациентов не могут выехать в Армению и за границу для лечения, важное медицинское оборудование вышло из строя из-за отключения электроэнергии и отсутствия необходимого обслуживания", - подчеркнул Араик Арутюнян.

Он добавил, что из-за проблем с отоплением и питанием полностью или частично закрывались школы и детские сады, из-за психологического террора и недоедания сильно пострадала восприимчивость и успеваемость детей, сотни учащихся не имеют возможности выехать в Армению и за границу для продолжения образования.

"Прошло 196 дней с тех пор, как Азербайджан прервал подачу электроэнергии из Армении в Арцах, в результате чего ежедневно происходят веерные отключения не менее чем на шесть часов, а многие хозяйственные предприятия прекратили работу. Подача газа полностью прекращена уже 158 дней, что привело ко многим социально-экономическим последствиям. В частном секторе закрылись все заводы, все предприятия сервиса, более 80% работников частного сектора стали безработными, а это более 15 000 человек, остановлено строительство 3 700 квартир, запланированные для семей, перемещенных в результате войны 2020 года. Прямые потери для экономики составили около 430 миллионов долларов, что составляет около 50% прогнозируемого годового ВВП.

Азербайджан намеренно создает такие условия для жизни народа Арцаха, которые направлены на полное или частичное уничтожение его народа. Международное право квалифицирует такую политику как геноцид и обязывает все государства международного сообщества принять меры для предотвращения преступления геноцида. Заявления Азербайджана о том, что вопрос Арцаха является его внутренним делом, напоминают оправдания руководства нацистской Германии во время Нюрнбергского процесса, когда массовые убийства также назывались внутренним делом. Цивилизованное международное сообщество не приняло таких оправданий и отвергло существование права на массовые нарушения прав человека под предлогом внутренних дел. Задержка с решительными действиями международного сообщества день ото дня приближает точку необратимости.

Азербайджано-карабахский конфликт не может считаться разрешенным до тех пор, пока не будут решены основные политические вопросы, то есть вопросы, связанные с безопасностью и правами народа Арцаха, включая признание и защиту права на самоопределение. В то же время считаю необходимым подчеркнуть, что азербайджано- карабахский конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. Республика Арцах всегда была открыта для переговоров с Азербайджаном для достижения сбалансированного, справедливого и достойного урегулирования конфликта. Исходим из того, что переговоры должны проходить в рамках согласованного международного формата, наделенного соответствующим мандатом. Это обеспечит активное участие международного сообщества в переговорном процессе и его легитимность. Переговоры должны основываться на искреннем желании обеих сторон добросовестно урегулировать разногласия. Оно не должно быть демонстративным, чтобы навязать волю одной стороны другой. В рамках переговорного процесса международное сообщество должно обеспечить неприменение силы или угрозы силой. Необходимы также эффективные механизмы международных гарантий, которые обеспечат выполнение обязательств, взятых на себя сторонами. Крайне важно, чтобы стороны воздерживались от применения односторонних мер принуждения, включая политические, военные и любые другие средства принуждения. Целью переговоров должна быть не легализация или навязывание ультиматумов, а создание атмосферы сотрудничества.

Транспортная и энергетическая блокада Арцаха должна быть немедленно и безоговорочно прекращена в соответствии с решениями международных судов. Прекращение блокады и облегчение страданий людей создадут необходимые минимальные предпосылки для начала переговоров и создадут более благоприятные условия для содержательных переговоров. Нормы международного права и универсальные ценности, такие как справедливость, достоинство и равенство, должны быть основой переговорного процесса. Следует исключить любые искусственные границы, которые могут предопределить исход переговоров. Важно подчеркнуть, что одним из ключевых вопросов мирного процесса был и остается вопрос о статусе Арцаха, который с точки зрения международного права остается нерешенным. Право нашего народа на самоопределение и необходимость предотвращения геноцида составляют бесспорную основу для обеспечения и признания самоопределения на основе концепции "отделение во имя спасения".

Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию и растущие угрозы физическому существованию нашего народа, сегодня я объявляю Арцах зоной бедствия, ожидая срочного международного ответа и безопасности, политической и гуманитарной поддержки со стороны международного сообщества, коллективно и индивидуально. Арцах сейчас единственная территория в мире, которая находится в полной изоляции и блокаде, без какой-либо гуманитарной помощи и международного присутствия. Даже если срочной международной поддержки в условиях объявления зоны бедствия не будет, то Арцах можно смело считать концлагерем со всеми вытекающими последствиями. Я направил письма президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также в агентства ООН, подробно описав гуманитарную ситуацию в Арцахе и требуя принять меры для адекватного реагирования на ситуацию. Пришло время предпринять односторонние действия в качестве крайней меры для предотвращения массовых преступлений. У нас есть требования от сторон трехсторонней декларации от 9 ноября, и особенно от России, выполнить обязательства гаранта безопасности, а от Армении - воздержаться от любых заявлений и действий по признанию Арцаха частью Азербайджана, уважая право народа Арцаха на самоопределение.

Мы требуем, чтобы Совет Безопасности ООН в рамках своего мандата и обязательств предпринял решительные шаги для предотвращения проводимой Азербайджаном политики геноцида и обеспечения выполнения решений Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека об открытии Кашатагского коридора. В этой связи считаю неотложным привлечение Организации Объединенных Наций, всей ее системы и органов, специально уполномоченных действовать в ситуациях гуманитарных кризисов. Требую от Генерального секретаря ООН проявить моральную и политическую ответственность и лидерство, чтобы предупредить международное сообщество о бедственном положении народа Арцаха. Я требую, чтобы Гутерриш немедленно и без колебаний мобилизовал систему ООН для разрешения этого кризиса. Я готов лично представить Генеральному секретарю ООН гуманитарную ситуацию в Арцахе в онлайн- формате. Требую от заместителей Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, а также по политическим вопросам и вопросам миростроительства действовать срочно. Высказаться о кризисе в Арцахе и потребовать от международного сообщества немедленных усилий по предоставлению мандата на въезд и присутствие ООН в Арцахе.

Требую от исполнительных директоров ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы ООН, Фонда ООН в области народонаселения, генерального директора Всемирной организации здравоохранения следовать своему мандату и обязанностям, требовать их присутствия в Арцахе для оказания немедленной и постоянной помощи народу Арцаха. Мы требуем от вовлеченных сторон прекратить поддержку преступной повестки Азербайджана, которая только усугубляет страдания ни в чем не повинных людей, и призываем к осуществлению конкретных шагов, чтобы гарантировать благоприятную среду для стабильной безопасности народа Арцаха и мирного и справедливого урегулирования конфликта.

Сегодня предотвращение геноцида и других массовых преступлений является обязательством, которое взяло на себя международное сообщество. Недопустимо, чтобы обязательство по предотвращению геноцида выражалось только в готовности сажать стороны за стол переговоров. Международное сообщество, и в первую очередь Совет Безопасности ООН, членами которого также являются три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и который отвечает за международный мир и безопасность, в том числе за предотвращение массовых преступлений, имеет мандат, необходимые инструменты и обязанность остановить политику геноцида Азербайджана. Безнаказанность Азербайджана должна быть остановлена, иначе она породит новые и жестокие преступления, на пороге которых мы сейчас находимся", - заявил президент Арцаха.