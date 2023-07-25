Вторник, 25 Июля 2023 12:46

АрмИнфо. Генеральная прокуратура расследует скандальную публикацию, в которой авторы рассказали о составлении списков избирателей в пользу Тиграна Авиняна, кандидата от правящей силы "Гражданский договор", на предстоящих 17 сентября выборах в Совет старейшин Еревана.

В Генпрокуратуре отметили, что изучат публикацию на основании запроса Радио Свободы и о результатах сообщат позже, не сообщив, почему прокуратура не начала расследование по собственной инициативе.

Согласно расследованию фактчекинговой платформы "Союз информированных граждан", правящая сила через глав общин составляет списки с данными избирателей, проживающих в областях, но зарегистрированных в Ереване, и которые готовы проголосовать за Авиняна на предстоящих выборах.

Авторы расследования также сообщили, что этот процесс координирует вице- председатель правления "Гражданского договора" Геворг Папоян. Журналист, выдававший себя за помощника Папояна, позвонил вице-мэру укрупненной общины Спитака и главам администрации нескольких сел. Как минимум шестеро из них заявили, что у них уже есть или скоро будут списки тех, кто готов проголосовать за Авиняна. А вице-мэр Спитака Овик Ованнисян заверил, что этим вопросом занимается мэр Спитака Каджайр Никогосян.

В то время как в партии "Гражданский договор" опровергают факт составления списков, после телефонных разговоров один из лидеров общины, по версии журналистов- расследователей, прислал составленный им список, который был опубликован платформой.