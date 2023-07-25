Вторник, 25 Июля 2023 12:34

АрмИнфо.На территории виллы Агаси Ханджяна в Дилижане вновь состоится винный фестиваль Dilijan Wine Fest, в котором примут участие более 30 винодельческих домов и ресторанов из Армении.

В числе участников виноделы KOOR Wines, TUS Wines, Jraghatspanyan Winery, Hazarvaz, Hovaz wines, MOONQ wines и многие другие. Гостей ждет ярмарка виноделов, дегустации, винная живопись и традиционная церемония дробления винограда. Также в программе мастер-класс по сабражу, коктейльный воркшоп, винное казино и кинопоказы под открытым небом.

Гостей ожидает развлекательная программа с живой музыкой и диджеями, в том числе дуэта Garik & Sona, и рок-группой Lav Eli, dj T-White, dj Vahagn M, dj Kiril Golikov и др. Территория фестиваля будет комфортна и для семейного отдыха: предусмотрены игры и развлечения для детей. Фестиваль организует креативное агентство TimeTo при поддержке Impulse Management Company и Комитета по туризму Министерства экономики РА. Генеральный спонсор фестиваля - финтех-платформа EasyPay. Партнёр фестиваля - GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit).

Фестиваль пройдет с 5 по 6 августа на территории виллы Агаси Ханджяна в Дилижане (ул. Максима Горького, 3/1).

Отметим, что впервые фестиваль прошел в 2022 году, который посетили более 4 тыс. гостей, число винделов достигло 33.