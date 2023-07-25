Вторник, 25 Июля 2023 12:30

АрмИнфо.Действия, предпринимаемые для защиты интересов Арцаха, обсудили в ходе онлайн-встречи 24 июля руководители- представители армянских общин, действующих в двенадцати европейских странах.

Как сообщает пресс-служба АРФД, состоялся обмен мнениями о ходе реализации решений, достигнутых на встрече 6 июля в Брюсселе, и дальнейшие действия. В этой связи был переосмыслен факт присоединения более 470 европейских организаций к письму, адресованному президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента, а также главам государств-членов Совета Европы в рамках движения "Европейцы за Арцах" по ликвидации продолжающейся незаконной блокады Арцаха.

Присутствовавшие на встрече представители МИД Республики Арцах подробно представили создавшуюся в Арцахе гуманитарную и ситуацию в области безопасности, которая по своему характеру является тяжелой. Было указана необходимость незамедлительных и эффективных международных шагов для предотвращения надвигающейся катастрофы.

Особо внимание было уделено нынешнему предосудительному политическому поведению Евросоюза в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту и армяно-азербайджанским отношениям, в частности проблематичным заявлениям президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Была отмечена неприемлемость оправдания ЕС политики этнических чисток и продолжающихся зверств со стороны Азербайджана, идущих в

разрез провозглашенных самим же Евросоюзом ценностей.

"Европейский союз в лице Европейского совета должен проявить политическую волю и в выборе между ценностями и коммерческими отношениями, сделав упор сна ценности и не допускать повторения азербайджанских преступлений против человечества", - говорится в сообщении АРФД.

Участник встречи также обсудили возможности оказания дополнительной поддержки Арцаху в Европе, по снятию блокады Арцаха, по оказанию гуманитарной помощи, необходимости применения санкций против военно-политического руководства Азербайджана и предстоящих шагов в других направлениях.

"Отметив важность оказания постоянного давления на руководство Евросоюза и огласку преступных шагов Азербайджана, а также необходимость решения арцахской проблемы, представители армянских общин договорились сохранить и расширить данную площадку, и повышения эффективности деятельности. Участники встречи еще раз выразили безоговорочную поддержку героическому народу Арцаха, высоко оценив его несокрушимую борьбу во имя Родины и достоинства", - сообщили в АРФД