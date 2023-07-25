Вторник, 25 Июля 2023 10:10

АрмИнфо.Баку теперь аргументирует осаду Арцаха и установку незаконного КПП на дороге Ереван-Степанакерт неким международным правом, забывая о взятых Азербайджаном обязательствах, в том числе по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Так, в МИД АР реагируя на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью газете Le Monde, заверили, что его оценки по ситуации в регионе якобы "необоснованны".

В МИД АР вновь завели старую песню об оккупации азербайджанских территорий, позабыв, что это азербайджанские бандформирования сейчас находятся на суверенных территориях Армении в Сюнике, в Гегаркунике, в Джермуке.

"Эти взгляды премьер-министра Армении Пашиняна также полностью противоречат его заявлению о том, что "Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах".

Армянская сторона должна понимать, что создание Азербайджаном КПП в Лачине полностью в рамках международного права", - заверили в Баку, правда не уточнив о каком же таком праве идет речь.

В продолжение темы, в МИД АР добавили, что существование этого пункта не является предметом обсуждения. "Международный суд своим решением от 6 июля также единогласно отклонил требование Армении, еще раз подтвердив, что создание Азербайджаном КПП на границе является абсолютно суверенным и легитимным решением", - продолжили в МИД АР, вновь представлял свое своеобразную интерпретацию на этот раз решения Международного суда.

Хотя, чего бы Баку не манипулировать подобного рода решениями и искажать их суть, ведь международное сообщество вот уже 8-ой месяц молча наблюдает за тем, как алиевский режим держит в осаде 120-тысячное население Арцаха, моря их голодом. И про санкции не говорят, и про другие механизмы принуждения к выполнению тех же решений Международного суда и ЕСПЧ. Это же не Иран или Россия, или Сирия, чтобы сиюминутно ввести очередной пакет санкций. Тут другие геополитические интересы, ради которых на жертвенный алтарь принесут народа Арцаха.