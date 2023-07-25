Вторник, 25 Июля 2023 10:03

АрмИнфо.Тегеран поддерживает территориальную целостность всех стран региона. Об этом президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Тегеране.

Подчеркнув необходимость решения региональных проблем самими странами региона, Раиси заявил, что иностранное вмешательство только усложняет проблемы.

"Поддерживая мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, Иран надеется, что эти переговоры максимально создадут и укрепят мир, безопасность и спокойствие в регионе", - добавил он.

Подчеркнув, что Иран не приемлет никаких геополитических изменений и смещения границ стран региона, президент добавил, что Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона.

Раиси подчеркнул важность максимального повышения уровня отношений между двумя странами, добавив, что Иран не видит никаких препятствий для этого.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, высоко оценил позицию Ирана относительно событий в Кавказском регионе.

"Армения никогда не станет местом для антииранских действий и всегда делает акцент на расширении региональной безопасности и мира", - сказал он, передает ИРНА.

Армянский министр счел отношения с Ираном очень важными для своей страны и подчеркнул важность укрепления дипломатических отношений между двумя странами.

Примечательно, что визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Тегеран проходил в преддверии трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств РА, Азербайджана и РФ.