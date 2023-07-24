Понедельник, 24 Июля 2023 21:41

АрмИнфо.23 июля грузовой самолет «Туркменских авиалиний» с умной электроникой, одеждой и другими товарами на борту вылетел из международного аэропорта Шэньчжэнь-Баоань в Ашхабад, столицу Туркменистана.

Этот рейс ознаменовал официальное открытие первого прямого международного грузового маршрута в Туркменистан из района Большого залива (Great Bay Area/GBA - зона ускоренного экономического и инновационного развития на юге Китая, в дельте реки Жемчужная), пишет CGTN.



Кроме того, это также первый центральноазиатский маршрут из Шэньчжэня. Ожидается, что открытие этого маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торговли между Китаем и странами Центральной Азии.



Ранее авиакомпания «Туркменистан» сообщила о том, что в июле приступает к выполнению грузоперевозок по двум новым направлениям – Милан, Италия и Шэньчжэнь, КНР. Авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю грузовым самолетом Airbus A330-200 P2F.

