Понедельник, 24 Июля 2023 21:35

АрмИнфо. Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке сообщают, что "граждане Арцаха могут поехать в Армению через Баку". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБ Арцаха.

"Служба национальной безопасности Арцаха, выполняя возложенные на нее законодательством функции и полномочия, сообщает, что 24 июля граждане Арцаха получили телефонные звонки, посредством которых звонящие на чистом русском языке сообщают, что "граждане Арцаха могут отправиться в Армению через территорию Азербайджана (Баку), и они гарантируют их безопасность", - говорится в сообщении ведомства.

"Служба национальной безопасности Республики Арцах призывает в случае получения подобных телефонных звонков не отвечать на задаваемые вопросы и не поддаваться дезинформации, поскольку собранная информация может быть использована во вред нашему государству. В случае получения подозрительных звонков немедленно обратитесь в Службу национальной безопасности Республики Арцах или позвоните по номерам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26", - сказано в сообщении СНБ Арцаха