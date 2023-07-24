Понедельник, 24 Июля 2023 21:34

АрмИнфо. Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси принял в Тегеране министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, с удовлетворением было отмечено, что между двумя дружественными и соседними странами сложился политический диалог высокого уровня, основанный на взаимном уважении и тысячелетнем братстве двух народов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-иранского многоотраслевого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по реализации амбициозной двусторонней повестки, о реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне. В этом контексте была подчеркнута важность реализации текущих и планируемых совместных проектов двух стран в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

В продолжение дискуссии, состоявшейся в тот же день на уровне министров иностранных дел, в центре внимания Арарата Мирзояна и Эбрахима Раиси также были вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Глава МИД РА представил президенту Ирана последние события в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также подтвердил видение армянской стороны относительно установления прочного мира на Южном Кавказе. Подчеркнута необходимость исключения попыток решения проблем путем применения силы или угрозы силой, максималисткой и враждебной риторики.

Коснувшись гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в связи с незаконным блокированием Кашатагского (Лачинского) коридора, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного снятия блокады и предотвращения этнической чистки населения Арцаха со стороны Азербайджана.