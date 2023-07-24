Понедельник, 24 Июля 2023 21:32

АрмИнфо. Республика Армения и армянский народ высоко ценят богатые исторические отношения с соседней и дружественной Исламской Республикой Иран, и мы можем с уверенностью заявить, что визиты и контакты на высоком уровне направлены на дальнейшее укрепление наших связей в долгосрочной перспективе. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном по тогам переговоров в Тегеране.

При этом он отметил, что для Армении Иран всегда был, остается и будет особым партнером, в том числе в преодолении вызовов в нынешних непростых условиях.

Он напомнил, что двусторонние дружественные отношения между Ереваном и Тегераном, основанные на взаимном уважении и понимании, динамично развиваются, обогащая повестку сотрудничества двух стран и указывая новые перспективы сотрудничества совместными усилиями.

"Придавая большое значение установленному премьер-министром РА и президентом ИРИ планке по увеличению объема двустороннего товарооборота до 3 миллиардов долларов, мы подчеркнули преемственность совместных экономических программ и важность их завершения.

Сотрудничество в сферах торговли, энергетики, транспорта и дорожной инфраструктуры занимает особое место в нашей повестке дня, и в этой связи необходимо подчеркнуть важность реализации таких проектов как международные транспортные коридоры "Север- Юг" и "Персидский залив - Черное море"", - отметил армянский министр.

Мирзоян также назвал интересной площадкой для сотрудничества трехсторонние форматы с участием Армении и Ирана. "Мы были рады провести первые консультации в формате Армения-Иран-Индия в Ереване в этом году. Мы придаем большое значение этому трехстороннему сотрудничеству и уверены, что оно имеет огромный потенциал для многоотраслевого сотрудничества", - сказал министр.

Глава МИД РА также коснулся открытия Генерального консульства Исламской Республики Иран в Капане в прошлом году, и выразил убеждение, что это стало одним из существенных достижений двустороннего сотрудничества. По его слвоам, логическим продолжением этого станет открытие Генерального консульства Республики Армения в Тебризе.

"О крепких армяно-иранских связях свидетельствует постоянная забота на высоком государственном уровне о древнем историко-культурном наследии двух наших стран. Хочу отметить, что несколько дней назад состоялось паломничество наших дипломатов в монастырский комплекс Св. Фаддея в Иране, которое зарегистрировано в ЮНЕСКО", - отметил он.

Мирзоян вместе с тем, еще раз подчеркнул, готовность и политическую волю высшего руководства Армении развивать и углублять отношения со своим добрым соседом, Исламской Республикой Иран, в духе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства.

"Спасибо за сегодняшний теплый прием и гостеприимство в Тегеране, который, кстати, с начала этого года является городом-побратимом Еревана. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем иметь честь принимать вас в Армении, где всегда ждут друзья. Еще раз подтверждаю приглашение премьер-министра РА своему коллеге, президенту Раиси", - резюмировал Мирзоян.