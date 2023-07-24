Понедельник, 24 Июля 2023 21:30

АрмИнфо. Необходимость установления мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе была подчеркнута на встрече министров иностранных дел Армении и Ирана Арарата Мирзояна и Хоссейна Амира Абдоллахияна на встрече в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, об этом Мирзоян заявил на пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с иранским коллегой.

Как сообщил сам Мирзоян в контексте региональных процессов, он рассказал иранскому коллеге о ходе переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армянский министр напомнил, что Ереван неоднократно подчеркивал, что в контексте урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном ключевым для него является восстановление четких границ на основе Алма-Атинской декларации, обеспечение демаркации границ и гарантий безопасности границ, а также формирование стабильного международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку для решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

"Однако с сожалением должен констатировать, что сегодня Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки, ярким проявлением которой является продолжающееся уже более семи месяцев незаконное блокирование единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, Кашатагского (Лачинского) коридора. С 15 июня полностью прекращены поставки продуктов питания и медикаментов в Нагорный Карабах, затруднена перевозка больных с серьезными проблемами со здоровьем в Армению.

Сегодня мы являемся очевидцами того, о чем предупреждали семь месяцев назад. В Нагорном Карабахе уже существует значительный, ощутимый гуманитарный кризис. И это происходит с грубым нарушением международных гуманитарных норм, несмотря на положения, закрепленные трехсторонней декларацией от 9 ноября2020 г., многими обращениями и резолюциями международного сообщества, юридически обязывающим решением Международного суда ООН от 22 февраля, которое, кстати, было подтверждено 6 июля", - отметил Мирзоян.

При этом глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения ожидает от акторов, заинтересованных и ответственных за

реальный мир на Южном Кавказе практических усилий в деле недопущения новой гуманитарной катастрофы в 21 веке.

Вместе с тем Мирзоян подчеркнул, что Республика Армения крайне заинтересована в разблокировании региональных экономических и транспортных инфраструктур на основе принципов суверенитета и национальной юрисдикции, равноправия и взаимности. "В этом контексте для нас не подлежит сомнению неразделимость нашей государственной границы с Исламской Республикой Иран, в отношении которой четко и неоднократно высказанные позиции армянской и иранской сторон совпадают. В этой связи, как мы неоднократно отмечали, мы высоко ценим принципиальную и четкую позицию соседнего и дружественного Ирана в отношении территориальной целостности Республики Армения и его суверенитета над предполагаемыми инфраструктурами", - резюмировал Мирзоян.