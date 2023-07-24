Понедельник, 24 Июля 2023 21:29

АрмИнфо. Думаю, что соглашение (с Арменией) может быть достигнуто в ближайшем будущем. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group

Свои слова он аргументировал тем, что Армении уже пришлось сделать очень важное заявление. "Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, что они официально подтвердили в октябре прошлого года и неоднократно подтверждали в прошлом, но и в мае этого года они уточнили, - потому что мы потребовали их уточнить, - что признают Карабах частью Азербайджана. Они признают территориальную целостность Азербайджана на территории 86 600 кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении", - заявил Алиев, выражая притязания на суверенные территории Армении и Арцаха.

По его словам, это действительно важное заявление, после которого остается только переложить его на бумагу и подписать. Он опять напомнил о 5 принципах, предложенных Баку Еревану, о международном праве в сугубо азербайджанской интерпретации, не имеющей ничего общего с международными принципами и нормами.

"Единственным основным разногласием этого соглашения было именно то, чтобы мои ранее сказанные слова по поводу Карабаха - то, что он является частью Азербайджана, должны быть официально признаны Арменией. Итак, как я уже сказал, они сказали "А" - что Карабах - это Азербайджан. Теперь им нужно сказать "Б" - подписать это соглашение. И после этого соглашение может быть достигнуто. Думаю, что если то, что они говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций", - заверил Алиев.

Говоря о судьбе армянского населения Арцаха, азербайджанский президент заявил, что "их права и их безопасность будут обеспечиваться на основе азербайджанской конституции", то есть попираться, как это происходит сейчас.

Алиев также не преминул вновь раскритиковать Францию. "Страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике. Они выступают за самоопределение армян в Карабахе. Как такое может быть!?", - заявил Алиев.

"Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь ее на своей территории. К примеру, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там Нагорно-Карабахскую Республику, а мы ее признаем. Эта страна все еще продолжает свою колониальную политику. Взгляните на остров Майотта, французскую колонию; на Новую Каледонию, тоже французскую колонию. И они говорят о правах человека?! Это же политическое лицемерие!", - заявил цинично Алиев.

Которому, тем не менее "французский неоколониализм" не помешал для получать экономические выгоды. Ведь как известно, буквально 10 июля стало известно, что французская компания TotalEnergies в партнёрстве с государственной нефтяной компанией SOCAR объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийское море, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.