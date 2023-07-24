Понедельник, 24 Июля 2023 21:26

АрмИнфо. В настоящее время основным препятствием на пути к миру являются агрессивные и незаконные действия Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, особенно в Лачинском коридоре, а также в вдоль границ Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому журналу Le Monde.

Армянский премьер напомнил, что Лачинский коридор - единственная дорога, которая связывает армян Нагорного Карабаха с внешним миром. <С декабря (с 12 декабря 2022 года - ред.) Азербайджан строго ограничил доступ к коридору под надуманным предлогом экологического протеста. Теперь же Баку пошел еще дальше, поставив на въезде в коридор КПП, затруднив передвижение Международного комитета Красного Креста. Это означает, что поставки продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости сильно нарушены. Amnesty International, Human Rights Watch, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы и другие влиятельные организации предупреждают о нарастании гуманитарного кризиса>, - указал он.

Как считает глава кабмина РА, блокируя въезд людей и транспортных средств, Азербайджан умышленно нарушает подачу газа и электроэнергии в Нагорный Карабах. <Эти действия совпадают со все более агрессивной риторикой, пропагандой и даже стрельбой азербайджанских сил по местным фермерам. Цель проста: максимально усложнить жизнь жителей Нагорного Карабаха, и в конечном счете заставить их покинуть свои дома. Это хрестоматийный пример этнической чистки. Если международное сообщество не отреагирует, это будет очередной провал человечества>,

- сказал он.

По словам Пашиняна, международное сообщество должно предпринять смелые шаги, чтобы положить конец блокаде Нагорного Карабаха, как было в Сараево. Премьер-министр РА указал, что блокада является нарушением законно установленных обязательств Азербайджана и, самое главное, - нарушением многих подобных решений Международного суда. Он также напомнил о февральском решении Международного суда ООН, согласно которому Азербайджан должен <принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях>. Однако прошло пять месяцев, а ситуация ухудшилась. <Евросоюз пояснил, что действия Азербайджана неприемлемы. Теперь ЕС должен использовать свои рычаги давления на Баку как на энергетического партнера для выполнения обязательного решения Международного суда. Европейский парламент и различные национальные парламенты стран-членов ЕС приняли резолюции, призывающие ЕС сделать именно это>, - сказал он.

Премьер подчеркнул необходимость официального диалога между Баку и демократически избранными властями Степанакерта, эффективность которого требует создания международного механизма и гарантий со стороны международных партнеров для обеспечения безопасности и выполнения обязательств.

По его словам, права и безопасность людей, проживающих в Нагорном Карабахе, являются ключевым вопросом, который необходимо решить для достижения достойного и прочного мира в нашем регионе. Должны быть решены и другие вопросы.

При этом Пашинян указал, что Азербайджан до сих пор отказывается признавать международно признанные границы, оккупирует часть суверенной территории Республики Армения и удерживает военнопленных, которых его обязали вернуть в 2020 году. <Этого нельзя допускать. Последовательное торпедирование мирного процесса должно иметь последствия. В противном случае азербайджанские силы, блокировавшие Нагорный Карабах, посчитают, что они свободны и могут действовать безнаказанно>, - сказал он.