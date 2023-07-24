Понедельник, 24 Июля 2023 21:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в кв. “Д. Варужан”, частные дома на улицах Маршала Худякова и А. Шагиняна, поликлиника N12, здание административного округа “Авана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N176, школа N158 в Ариндже; жилые дома 2,2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/10, 2/12 на улице Ширака, 2, 2а, 4 на улице Шарури, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 2-ой переулок Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 9-13 на улице А. Хачатряна, жилой дом 23 на улице Вагаршяна, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 30/4-32/11 и частные дома 8/19-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) , жилые дома 10, 15, 15а, 17 на улице Алека Манукяна, частные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, частные дома 1, 2, 11, 12 на улице Г. Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 32 на улице Свачяна и 48 на улице Андраника, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 3, 7 на улице Абеляна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 квартал “Звартноц” в городе Эчмиадзин; села Воскеат, Агавнатун, Амберд, Лернамердз;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Касяна, Араратяна, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; село Гораван;

10։00-13։00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкнед” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос и Серс;

11։00-13։00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Балаовит;

в Лорийской области:

10։00-16։00 население Каркопа в общине Туманян;

11։00-15։00 села Дзюнашох и Пагахбюр;

в Ширакской области:

11:00-16:00 задняя часть фабрики ‘’Лентекс’’, прилегающая к площади Сахарова, в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Лернут, Сариар и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 28, 30 на улице Андраника, жилые дома 188, 194, 196 на улице Башинджагяна; жилой дом 70 на улице Худякова, частные дома на улицах Авана 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-15:00 жилой дом 13 и частные дома 25-43 на улице Сасунци Давида, частные дома 4-36 на улице Мурацан;

11:00-17:00 жилые дома 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-6/8, 10-18 и частный дом 4/10 на улице Давида Анахта, частные дома 32/19-42/6 на улице Саркавага, частные дома 1-34 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 15-54/2 и частные дома 40/4-58/17 на улице Улнеци, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-14։00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна и здание “Электросетей” в городе Веди;

10։00-16։00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-13։15 частично село Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Артабуйнк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гермон, Вардаовит, Гохтаник, Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:30-12:30 частично село Мартирос;

11։00-12։00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

11։00-13։00 частично село Вардаовит;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ‘Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Чаренца, Кечариса, Орбели, Магистрос, мэрия Цахкадзора, “Айпос”, компания “Арарат банк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы “Кечарис” “Грохнери Тун” (“Дом Писателей”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Прошян, кварталы “Верин”, “Ушардзан”, “Верин Тахамас-1”, “Аревмтян”, ЧП “Мартирос Ханоян”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “А. Гукасян”, “А. Петросян”, “Г. Григорян”, “А. Арутюнян”, “А. Агабекян”, “Р. Мартикян”, “М. Апресян”, воинская часть, редакция “Етер”;

11:00-17:00 ООО “Овназ”, “Термоплекс”, “Апачи”, ЗАО “ОРВАКО”;

14։00-16։30 улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ООО “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор; частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:30 села Гегамасар, норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”,

11։00–11:30 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); глубокие скважины водопользовательской компании “Гегаркуник”;

11։00–14:00 населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00–16:30 частично население Неркин Геташен, населенные пункты Вагашен, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10։00-13։30 и 16:00-16:30 улица Абовяна, частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

в Тавушской области:

10։00-13։00 село Агардзин, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-14։00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельс” “Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

10։00-15։00 село Гаргар;

10։00-16։00 села Шнох и Техут.