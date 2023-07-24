Arminfo.info



 Понедельник, 24 Июля 2023 21:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в кв. “Д. Варужан”, частные дома на улицах Маршала Худякова и А. Шагиняна, поликлиника N12, здание административного округа “Авана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N176, школа N158 в Ариндже; жилые дома 2,2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/10, 2/12 на улице Ширака, 2, 2а, 4 на улице Шарури, жилой дом 81 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00  2-ой переулок Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 9-13 на улице А. Хачатряна, жилой дом 23 на улице Вагаршяна, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 30/4-32/11 и частные дома 8/19-32/13 на улице Улнеци, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна, жилые дома 37, 41/1 и частные дома 34-59 на улице Налбандяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) , жилые дома 10, 15, 15а, 17 на улице Алека Манукяна, частные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, частные дома 1, 2, 11, 12 на улице Г. Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилого дома 32 на улице Свачяна и 48 на улице Андраника, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, абоненты-жильцы жилых домов 3, 7 на улице Абеляна;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  квартал “Звартноц” в городе Эчмиадзин; села Воскеат, Агавнатун, Амберд, Лернамердз;

 

в Араратской области:

10։00-12։00  частично улицы Касяна, Араратяна, Арцаха, Чаренца, Гнуни, А. Хачатряна, Шираза, Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна, Гетап в городе Веди; село Гораван;

10։00-13։00  села Урцадзор, Даштакар, Шагап;

11։30-13։30 частично село Джрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30  квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; улица Еркрабаннери, частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкнед” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос и Серс;

11։00-13։00 частично село Елпин;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Балаовит;

 

в Лорийской области:

10։00-16։00  население Каркопа в общине Туманян;

11։00-15։00  села Дзюнашох и Пагахбюр;

 

в Ширакской области:

11:00-16:00  задняя часть фабрики ‘’Лентекс’’, прилегающая к площади Сахарова, в городе Гюмри;

11:00-17:00  села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Лернут, Сариар и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 28, 30 на улице Андраника, жилые дома 188, 194, 196 на улице Башинджагяна; жилой дом 70 на улице Худякова, частные дома на улицах Авана 5, 6, 8, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-15:00 жилой дом 13 и частные дома 25-43 на улице Сасунци Давида, частные дома 4-36 на улице Мурацан;

11:00-17:00  жилые дома 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6-6/8, 10-18 и частный дом 4/10 на улице Давида Анахта, частные дома 32/19-42/6 на улице Саркавага, частные дома 1-34 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-13/2 на улице Н. Тиграняна, частные дома 47-92 на улице Варшавян, жилые дома 15-54/2 и частные дома 40/4-58/17 на улице Улнеци, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10։00-14։00  жилые дома 26/1, 26/2 на улице Касяна и здание “Электросетей” в городе Веди;

10։00-16։00  села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Хнаберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-13։15 частично село Джрашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Артабуйнк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гермон, Вардаовит, Гохтаник, Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:30-12:30 частично село Мартирос;

11։00-12։00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

11։00-13։00 частично село Вардаовит;

 

в Котайкской области:

10։00-14։00  община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ‘Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00  улицы Чаренца, Кечариса, Орбели, Магистрос, мэрия Цахкадзора, “Айпос”, компания “Арарат банк”, гостиница “Россия”, гостиничные комплексы “Кечарис” “Грохнери Тун” (“Дом Писателей”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селу Прошян, кварталы “Верин”, “Ушардзан”, “Верин Тахамас-1”, “Аревмтян”, ЧП “Мартирос Ханоян”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “А. Гукасян”, “А. Петросян”, “Г. Григорян”, “А. Арутюнян”, “А. Агабекян”, “Р. Мартикян”, “М. Апресян”, воинская часть, редакция “Етер”;

11:00-17:00 ООО “Овназ”, “Термоплекс”, “Апачи”, ЗАО “ОРВАКО”;

14։00-16։30 улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ООО “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор; частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан;

 

в Гегаркуникской области:

10:30-14:30  села Гегамасар, норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”,

11։00–11:30 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); глубокие скважины водопользовательской компании “Гегаркуник”;

11։00–14:00  населенные пункты Золакар, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00–16:30 частично население Неркин Геташен, населенные пункты Вагашен, Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

 

в Лорийской области:

10։00-13։30 и 16:00-16:30  улица Абовяна, частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

 

в Тавушской области:

10։00-13։00  село Агардзин, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Лорийской области:

10։00-14։00  кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан”, “Энгельс” “Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

10։00-15։00 село Гаргар;

10։00-16։00 села Шнох и Техут.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ АрцахаНеизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг АрцахаГлава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с ИраномМирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чисткиМирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом ПашиняномАлиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного КарабахаПремьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридореПрезидент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
Контуры мирного соглашения формируются - ПашинянКонтуры мирного соглашения формируются - Пашинян
Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиямПрезидент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державамиГлава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и АрмениейКанани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документамРуководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработыВражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного КарабахаВ Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе АзербайджанаТагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
Пашинян коснулся причин убийства Вазгена СаркисянаПашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РАРиск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - ОмбудсменАрмения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
Участники инициативной группы Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра ЕреванаНаталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форумеАрмянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на РоссиюШармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в АрцахеСерж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого АкобаванкаРубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023
Из-за веерных отключений, на фоне вражеской блокады, в Арцахе назревает проблема с питьевой водойИз-за веерных отключений, на фоне вражеской блокады, в Арцахе назревает проблема с питьевой водой
Экс-глава МИД Армении: Пашинян хочет отдать Азербайджану то, что ему не принадлежитЭкс-глава МИД Армении: Пашинян хочет отдать Азербайджану то, что ему не принадлежит
Инициатива Инициатива "АйаКве" перешагнула порог в 38 тысяч подписей
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
В Пекине убеждены: урегулирование конфликтов мирным путем - ключ к поддержанию мира и безопасности в регионеВ Пекине убеждены: урегулирование конфликтов мирным путем - ключ к поддержанию мира и безопасности в регионе
Премьер Армении вновь оценил роль России в регионе, перспективы выхода из ОДКБ и обвинил Азербайджан в создании гетто в АрцахеПремьер Армении вновь оценил роль России в регионе, перспективы выхода из ОДКБ и обвинил Азербайджан в создании гетто в Арцахе
Пашинян заверяет: Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкойПашинян заверяет: Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкой
Никол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном, но и не исключает новой эскалацииНикол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном, но и не исключает новой эскалации
Ереван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и РоссииЕреван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России
Генпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненавистиГенпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненависти
Игорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и МирзояномИгорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и Мирзояном
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против РоссииАкоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России
Американский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном ШушиАмериканский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном Шуши
Ховаев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг АрцахаХоваев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг Арцаха
Акоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцидаАкоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида
Премьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудияПремьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудия
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Правозащитник обвинил власти Арцаха Правозащитник обвинил власти Арцаха "в обелении" Никола Пашиняна
Мирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного КарабахаМирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного Карабаха
Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг АрцахаНаира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг Арцаха
Арцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героевАрцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героев
Парламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатомПарламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатом
Спикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопатыСпикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопаты
Ардшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе UnistreamАрдшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream
IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млнIDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млн
В России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статутаВ России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статута
Временный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг АрцахаВременный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг Арцаха
Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада и в нужный момент совершает демарш против России
Постпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженностьПостпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженность
А.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном КарабахеА.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и БакуРябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского СоветаПремьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способамиРубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг АрцахаПутин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе АзербайджанаПосол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ