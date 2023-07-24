Понедельник, 24 Июля 2023 21:21

АрмИнфо. Я вновь бью тревогу о необходимости немедленного снятия 225-дневной блокады Республики Арцах (Нагорный Карабах) со стороны Азербайджана, включая 40-дневную полную осаду, и предотвращения стремительно углубляющейся в Арцахе гуманитарной катастрофы.

С таким заявлением выступил президент Арцаха Араик Арутюнян, в преддверии очередной встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, которая состоится 25 июля 2023 года в Москве и будет посвящена урегулированию отношений между Ереваном и Баку.

"Крайне предосудительно, что вместо политического урегулирования азербайджано- карабахского конфликта, создания атмосферы взаимного доверия между сторонами, основными инструментами реализации политической повестки Азербайджана в вопросе Арцаха являются блокада и полная осада Республики Арцах, постоянное нарушение работы жизненно важных инфраструктур и проведение неприкрытой политики геноцида.

Подчеркиваю, что Азербайджан совершает в Арцахе преступления против человечности, которые являются прямым следствием грубых нарушений со стороны Азербайджана Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и известных международно-правовых документов", - отметил президент НКР.

Он обратил внимание на тот факт, что после войны народ Арцаха поверил в гарантии, закрепленные в Трехстороннем заявлении, особенно в миссию российских миротворческих войск, и возвратился в родные дома, начал восстанавливать нормальную жизнь.

"Будучи наделенным мандатом власти, данным мне моим народом, я требую, чтобы стороны Трехстороннего заявления предприняли практические шаги для обеспечения немедленного восстановления правового режима в Кашатагском (Лачинском) коридоре и гарантирования безопасности народа Арцаха, по крайней мере, в рамках обязательств, взятых на себя сторонами Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. После обеспечения минимальных условий для жизнедеятельности нашего народа можно будет обсудить все составляющие конфликта и пути их решения в относительно благоприятной обстановке", - добавил Арутюнян.

Президент НКР подчеркнул, что в случае, если создавшаяся катастрофическая ситуация не будет немедленно урегулирована сторонами Трехстороннего заявления, именно на них ляжет основная часть ответственности за грядущие трагедии.

"Предотвратите этническую чистку!", - призвал Арутюнян.

Отметим, что ранее МИД России сообщил о проведении в Москве 25 июля встречи глав МИД Армении, Азербайджана и РФ. В Ереване подтвердили факт своего участия в завтрашней встрече.