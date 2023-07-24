Понедельник, 24 Июля 2023 21:20

АрмИнфо. Со стороны правительства и народа Армении существует реальная воля к установлению прочного мира в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому журналу Le Monde.

Армянский премьер напомнил, что 15 июля встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта встреча с президентом Азербайджана является последней в серии встреч, состоявшихся за последние четыре месяца в разных формах и в разных столицах, отметил он.

<Своими действиями Армения доказала, что со стороны правительства и народа Армении существует реальная воля к установлению прочного мира в регионе. Мы твердо верим то, что прочный мир на Южном Кавказе может иметь весомые глобальные преимущества. В последние годы Армения стала стабильной демократической страной в сложном регионе. С точки зрения географии мы являемся стратегическим перекрестком>, - сказал Пашинян.

Как указал глава кабмина РА, если удастся добиться мира, нормализовать отношения с соседями и создать мощную транспортную и энергетическую инфраструктуру, местное благосостояние возрастет, установится связь между Азией и Европой, мировая торговля и международная стабильность значительно укрепятся.

<Несмотря на то, что контуры мирного соглашения формируются, все еще существуют значительные препятствия для его претворения в жизнь. Преодоление этих десятилетних препятствий будет возможно только при твердой поддержке партнеров, искренне верящих в мир на Южном Кавказе>, - сказал Никол Пашинян.