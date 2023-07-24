|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
|Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
|Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
|Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
|Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
|Контуры мирного соглашения формируются - Пашинян
|Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
|Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
|Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
|Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
|Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
|Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
|В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
|Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
|Пашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
|Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
|Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
|Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
|Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
|Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
|Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
|Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
|Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
|Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
|Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023
|Из-за веерных отключений, на фоне вражеской блокады, в Арцахе назревает проблема с питьевой водой
|Экс-глава МИД Армении: Пашинян хочет отдать Азербайджану то, что ему не принадлежит
|Инициатива "АйаКве" перешагнула порог в 38 тысяч подписей
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|В Пекине убеждены: урегулирование конфликтов мирным путем - ключ к поддержанию мира и безопасности в регионе
|Премьер Армении вновь оценил роль России в регионе, перспективы выхода из ОДКБ и обвинил Азербайджан в создании гетто в Арцахе
|Пашинян заверяет: Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкой
|Никол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном, но и не исключает новой эскалации
|Ереван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России
|Генпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненависти
|Игорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и Мирзояном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России
|Американский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном Шуши
|Ховаев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг Арцаха
|Акоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида
|Премьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правозащитник обвинил власти Арцаха "в обелении" Никола Пашиняна
|Мирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного Карабаха
|Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг Арцаха
|Арцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героев
|Парламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатом
|Спикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопаты
|Ардшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream
|IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млн
|В России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статута
|Временный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг Арцаха
|Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада и в нужный момент совершает демарш против России
|Постпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженность
|А.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе
|Читать больше
АрмИнфо. Со стороны правительства и народа Армении существует реальная воля к установлению прочного мира в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому журналу Le Monde.
Армянский премьер напомнил, что 15 июля встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта встреча с президентом Азербайджана является последней в серии встреч, состоявшихся за последние четыре месяца в разных формах и в разных столицах, отметил он.
<Своими действиями Армения доказала, что со стороны правительства и народа Армении существует реальная воля к установлению прочного мира в регионе. Мы твердо верим то, что прочный мир на Южном Кавказе может иметь весомые глобальные преимущества. В последние годы Армения стала стабильной демократической страной в сложном регионе. С точки зрения географии мы являемся стратегическим перекрестком>, - сказал Пашинян.
Как указал глава кабмина РА, если удастся добиться мира, нормализовать отношения с соседями и создать мощную транспортную и энергетическую инфраструктуру, местное благосостояние возрастет, установится связь между Азией и Европой, мировая торговля и международная стабильность значительно укрепятся.
<Несмотря на то, что контуры мирного соглашения формируются, все еще существуют значительные препятствия для его претворения в жизнь. Преодоление этих десятилетних препятствий будет возможно только при твердой поддержке партнеров, искренне верящих в мир на Южном Кавказе>, - сказал Никол Пашинян.
|Открыт первый прямой грузовой авиамаршрут Туркменистан-Китай из района Большого залива
|Неизвестные звонят арцахцам и на русском языке предлагают поехать в Армению через Баку - СНБ Арцаха
|Глава МИД Армении и президент Ирана обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Мирзоян заявил о готовности и политической воле высшего руководства Армении развивать и углублять отношения с Ираном
|Мирзоян: Азербайджан вместо диалога с народом Нагорного Карабаха проводит политику этнической чистки
|Алиев надеется до конца года подписать мирный договор с Николом Пашиняном
|Премьер РА призывает международное сообщество к смелым шагам в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха потребовал от сторон Трехстороннего заявления предпринять шаги для восстановления правового режима в Кашатагском коридоре
|Контуры мирного соглашения формируются - Пашинян
|Президент РА: люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям
|Следком Армении сообщает о новых эпизодах в деле скандально известного видеоблогера Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>
|Глава МИД Ирана: Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами
|Канани: Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией
|Руководитель компании арестован за ввоз товаров из ИРИ по поддельным документам
|Вражеские силы вновь обстреляли гражданина блокадного Арцаха, выполняющего сельхозработы
|В Ереване перед зданием представительства ООН проходит акция в защиту народа Нагорного Карабаха
|Тагуи Товмасян: Армянский народ не наделял Никола Пашиняна мандатом оставить Арцах в составе Азербайджана
|Пашинян коснулся причин убийства Вазгена Саркисяна
|Риск новой войны между Арменией и Азербайджаном ставит под угрозу мир на всем Южном Кавказе - президент РА
|Армения является первой страной, в которой стартовали программы СЕ, направленные на защиту прав человека в ВС - Омбудсмен
|Участники инициативной группы "Мы - Арцах" проводят акции оповещения в разных частях Еревана в поддержку блокадного Арцаха
|Наталья Ротенберг более не является кандидатом на пост мэра Еревана
|Армянские журналистские организации обратились к коллегам, участвующим в шушинском медиа-форуме
|Шармазанов: Никол не только искажает историю, но и подло перекладывает вину за Геноцид армян с Турции на Россию
|Серж Саргсян обратился с открытым письмом к президентам стран сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом остановить гумкатастрофу в Арцахе
|Лео Докерти: Великобритания надеется, что удастся сохранить динамику на пути к "историческому мирному соглашению" между Арменией и Азербайджаном
|Рубен Варданян сообщил о начале работ по восстановлению храма Святого Акобаванка
|Ардшинбанк стал партнером Sevan Startup Summit 2023
|Из-за веерных отключений, на фоне вражеской блокады, в Арцахе назревает проблема с питьевой водой
|Экс-глава МИД Армении: Пашинян хочет отдать Азербайджану то, что ему не принадлежит
|Инициатива "АйаКве" перешагнула порог в 38 тысяч подписей
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|В Пекине убеждены: урегулирование конфликтов мирным путем - ключ к поддержанию мира и безопасности в регионе
|Премьер Армении вновь оценил роль России в регионе, перспективы выхода из ОДКБ и обвинил Азербайджан в создании гетто в Арцахе
|Пашинян заверяет: Комплементаризм является для Армении катастрофической ошибкой
|Никол Пашинян верит в возможность достижения прочного мира с Азербайджаном, но и не исключает новой эскалации
|Ереван согласился на проведение трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России
|Генпрокурор Армении выступила с инициативой отделять два института - свободы слова от языка ненависти
|Игорь Ховаев провел встречи с Пашиняном и Мирзояном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Акоп Аршакян: Вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России
|Американский журналист раскритиковала участников медиа-форума в оккупированном Шуши
|Ховаев и Григорян обсудили текущую ситуацию вокруг Арцаха
|Акоп Аршакян: Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой этнической чистки и геноцида
|Премьер: необходимы существенные изменения в судебно-правовой сфере, направленные на обеспечение качественного правосудия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Правозащитник обвинил власти Арцаха "в обелении" Никола Пашиняна
|Мирзоян заверяет: Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета прав армянского населения Нагорного Карабаха
|Наира Зограбян подвергла резкой критике структуры ООН и международные организации за бездействие на фоне разворачивающей гумкатастрофы вокруг Арцаха
|Арцахский депутат Пашиняну: ты есть и останешься величайшим предателем в истории армянского народа, ты власть, которая судит матерей наших героев
|Парламент Арцаха просит Армению обратиться в ООН для наделения российских миротворцев международным мандатом
|Спикер НС Арцаха: готовы заменить танки на тракторы, винтовки - на лопаты
|Ардшинбанк прекращает осуществление денежных переводов по системе Unistream
|IDBank 24 июля приступит к первичному размещению долларовые облигации в объеме $5 млн
|В России призвали Армению изучить все риски, связанные с ратификацией Римского статута
|Временный поверенный в делах США при ОБСЕ выступила с оторванным от реальности заявлением по ситуации вокруг Арцаха
|Бегларян: Помогая Украине Баку пытается купить "гуманистическую" индульгенцию у Запада и в нужный момент совершает демарш против России
|Постпред ЕС в ОБСЕ: Нынешняя ситуация вокруг Кашатагского коридора неустойчива и создает напряженность
|А.Лукашевич: Российская сторона подтверждает свое намерение активно способствовать восстановлению нормальной жизни в Нагорном Карабахе
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ