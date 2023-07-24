Понедельник, 24 Июля 2023 21:18

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Итальянскую Республику президент РА Ваагн Хачатурян принял участие в саммите Европейского корпоративного совета Африки и Ближнего Востока (ECAM Council).

Как передает пресс-служба главы государства, ежегодный многосторонний саммит ECAM направлен на объединение лидеров из различных политических и профессиональных областей для конструктивного анализа, обмена идеями и способов решения различных проблем. Саммит был организован в сотрудничестве с аналитическим центром Амброзетти в Италии в рамках мероприятия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Выступая на саммите, Ваагн Хачатурян отметил, что название сегодняшнего мероприятия <Изменения сегодня ради процветающей планеты

завтра> и его цель полностью соответствуют Армении. <Как известно, в настоящее время армянский народ продолжает борьбу за установление справедливого мира в нашем регионе, и руководство страны искренне привержено продвижению этой благородной цели. Касаясь устойчивости продовольственной безопасности, хотелось бы подчеркнуть, что она является одной из важнейших составляющих безопасности любого общества. Она играет решающую роль в повышении безопасности и уровня жизни населения. В то же время мы должны рассматривать сегодняшнюю повестку в более широком контексте последних событий в мире. Моя страна чрезвычайно чувствительна к вопросам продовольственной безопасности, особенно сегодня, когда армянское население Нагорного Карабаха сталкивается с проблемами и тяготами нехватки продовольствия на своей родине. Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется день ото дня. Около 8 месяцев население лишено снабжения всеми видами товаров в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора>, - сказал президент РА.

Он также указал на реальную угрозу этнической чистки армян Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. <Существует настоятельная

необходимость решения основных вопросов прав и безопасности 120-тысячного армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджан перекрыл все пути снабжения Нагорного Карабаха продовольствием, медикаментами, электричеством и газом. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества и обязывающие решения международных организаций, в том числе Международного Суда, Азербайджан продолжает блокаду Нагорного Карабаха, пользуясь полной безнаказанностью. Позвольте мне привести некоторые данные, чтобы дать более четкое представление о том, как развивалась ситуация в последние месяцы. 22 февраля Международный суд вынес юридически обязывающее предписание в отношении Азербайджана принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного двустороннего движения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Вопреки этому решению 23 апреля Азербайджан незаконно установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, заявив, что выполняет решение суда. 15 июня Азербайджан пошел еще дальше, полностью перекрыв коридор, запретив любой доступ в Нагорный Карабах, даже гуманитарный доступ, включая Международный комитет Красного Креста.

6 июля Международный суд издал еще одно решение, подтверждающее предыдущее. Согласно последнему решению суда, Азербайджан должен был принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного двустороннего движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор, и, следовательно, немедленно прекратить работу его контрольно- пропускного пункта, поскольку он явно нарушает права людей, проживающих в Нагорном Карабахе, что представляет собой дискриминацию>, - подчеркнул Хачатурян.

Он добавил, что с гуманитарной точки зрения наиболее актуальными вопросами являются энергетическая и продовольственная безопасность, а также здравоохранение. Приостановка всех поставок гуманитарной помощи с 15 июня в сочетании с постепенным использованием ограниченных внутренних запасов привели к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов. До блокады около 90% потребляемых продуктов питания завозилось из Армении, и каждый день жители Нагорного Карабаха не получают 400 тонн предметов первой необходимости. <Кроме того, применяя силу и угрожая силой, Азербайджан продолжает препятствовать сельскохозяйственной деятельности примерно на 10 000 га земли, прилегающей к линии соприкосновения, что составляет значительную часть общей обрабатываемой земли. В результате сегодня народ Нагорного Карабаха находится на грани голодной и голодной смерти. Незаконная блокада привела к нарушению других основных прав народа Нагорного Карабаха, в том числе, право на охрану здоровья, поскольку нехватка топлива также влияет на работу системы здравоохранения, часто не в состоянии организовать даже экстренную транспортировку больных в местные больницы. Ежедневные отключения электроэнергии и нехватка топлива серьезно повлияли на работу медицинского оборудования, что привело к снижению объема и качества медицинских услуг. Усугубляющийся дефицит медикаментов и предметов медицинского назначения в сочетании с запретом на вывоз больных в Армению представляет растущую угрозу жизни и здоровью людей. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2 000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 инвалидов борются за выживание в условиях недоедания. Люди с хроническими заболеваниями, в том числе 4 687 человек с диабетом и 8 450 человек с болезнями системы кровообращения, остались практически без лекарств. Полки аптек совершенно пусты, даже первую помощь оказать не в состоянии. Перед лицом этой гуманитарной катастрофы мы не можем оставаться безмолвными и равнодушными, а должны действовать решительно и безотлагательно. Это общая угроза, которую мировое сообщество должно обсудить. Ситуация за пределами нашего региона выглядит не лучше, что свидетельствует о том, что путь к миру и доброй воле еще долог. Люди должны иметь возможность жить и творить в стремительно развивающемся и сужающемся мире, где нет места войнам и агрессиям>, - отметил Хачатурян.

Он также заметил, что Армения имеет уникальное геостратегическое значение, естественным образом служа мостом между двумя континентами.

Открытие региональных коммуникаций является одним из приоритетов повестки правительства РА, и в этом направлении предпринимаются необходимые шаги. <Я хотел бы представить видение Армении в отношении

инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение региональной связанности на Южном Кавказе. Армения всегда придерживалась этой концепции, осознавая ее огромный потенциал для содействия экономическому росту, культурному обмену и укреплению мира. Наше видение предусматривает формирование <Армянского перекрестка>, который выходит за рамки политических сложностей, способствуя сотрудничеству и партнерству между народами.

Однако воинственная риторика и действия Азербайджана наряду с необоснованными требованиями об экстерриториальном коридоре через территорию Армении создают препятствия для реализации этого и других важных проектов. Мы твердо верим, что открытые и надежные каналы связи жизненно важны для обеспечения взаимопонимания, доверия и сотрудничества между народами, и мы твердо поддерживаем веру в конструктивный диалог и мирные переговоры как средство разрешения конфликтов и содействия региональному прогрессу.

<Армянская демократия является нашим величайшим достижением, и мы полны решимости всеми способами защищать ее, равно как и независимость, суверенитет и территориальную целостность моей страны. Мы стремимся установить мир в нашем регионе, имея при этом поддержку международного сообщества, которое будет на стороне суверенной и демократической Армении>, - сказал президент РА.