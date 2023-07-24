Понедельник, 24 Июля 2023 17:26

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает о новых эпизодах, выявленных в рамках уголовного дела против скандально известного видеоблогера и сопредседателя партии <Голос общества> Вардана Гукасяна по прозвищу <Дог>.

Ранее Следком сообщал, что в отношении главы партии <Голос общества> Артака Галстяна и почетного главы партии, известного блогера Вардана Гукасяна (Дог) возбуждено публичное уголовное преследование за вымогательство в особо крупных размерах. Он объявлен в международный розыск. Сообщалось о задержании представителя его партии Айка Хачатряна и аресте сопредседателя Артака Галстяна. Также 23 мая была арестована сестра <Дога> - Лусине Гукасян, которую следствие считает причастной к совершенным преступлениям. Против самого Вардана Гукасяна (находящегося за рубежом) и Артака Галстяна было возбуждено уголовное дело по статье о финансовых махинациях. Отмечалось, что 23 марта 2022 года Галстян потребовал от гражданина Т.А. порядка $110 тыс. Галстян пригрозил, что в противном случае в программе <Общественный голос>, которую ведет Гукасян, будут опубликованы порочащие честь и достоинство Т.А. и его жены данные. Т.А. не согласился на требование, и Гукасян с октября 2022 года по февраль 2023 года опубликовал на YouTube несколько видеороликов. Говорилось также о том, что Гукасян в сентябре 2022 года на своем YouTube-канале озвучил оскорбления сексуального характера, опубликовал ложную информацию о деятельности двух ночных клубов и вымогательстве $60-110 тыс у представителя ночного клуба.

Помимо сюжетов, связанных с вымогательством, <Дог> был обвинен в неуважительном отношении к суду и публичных призывах к насилию в отношении военнослужащих- контрактников.

Так, как сегодня отмечает СК, В. Гукасян 9 июля 2021 г. в ходе видеовыступлений, опубликованных в общедоступном формате на личной странице сайта <Youtube.com>, он проявил неуважение к суду, а также на своих личных страницах в социальных сетях <youtube> и <facebook> выступил с публичными призывами к применению насилия в отношении военнослужащих по контракту.

Также были получены новые фактические данные о том, что В. Гукасян в одном случае с неустановленными лицами, а в другом - с А. Галстяном, лидером партии <Голос общества>, грозился опубликовать порочащие сведения о двух разных лицах и близкого родственника одного из них, вымогая у них имущество в особо крупном размере.