Понедельник, 24 Июля 2023 16:56

АрмИнфо. Южный Кавказ не должен становиться площадкой для противостояния и конфликтов между державами. Об этом 24 июля в Тегеране на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что некоторые иностранные акторы ищут союзников и злоупотребляют ситуацией в кавказском регионе.

"Мы приветствуем расширение связей и сближение между странами региона, и в этой связи приветствуем прогресс в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном", - отметил он, добавив, что Иран выступает за диалог между сторонами и установление мира в Кавказском регионе.

"Моя поездка в Баку в прошлом месяце и встреча с президентом Азербайджана на полях встречи министров иностранных дел Движения неприсоединения и сегодняшняя встреча с уважаемым министром иностранных дел Республики Армения имеют одно направление.

Мы считаем, что укрепление диалога и консультаций между странами региона и соседями играет важную роль в достижении общего понимания, а также в формировании благоприятной перспективы, основанной на общих интересах каждой страны в регионе", - сказал дипломат.

"Мы также считаем, что Кавказ не должен становиться полем противостояния и конфликта между державами. Превращение Кавказа в поле соперничества между державами задержит мир в нашем регионе и создаст новый вызов в регионе", - сказал Абдоллахиян.

В этом ключе он сообщил, что обсудил с Мирзояном мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. По его убеждению, период военного порядка закончился и настало время установить мирный порядок в Кавказском регионе.

"Всеобъемлющий и устойчивый мир - это мир, который устранил почву для войны и конфликта. Это требует использования языка дружбы и языка сотрудничества между правительствами и народами.

Мы, естественно, считаем, что любые переговоры должны проводиться в сбалансированной атмосфере с согласия и полномочиями сторон и должны привести к конкретным результатам, соответствующим реалиям региона и интересам сторон", - подчеркнул глава МИД ИРИ.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что "некоторые иностранные активисты ищут союзников и злоупотребляют ситуацией в кавказском регионе".

"Мы следим за механизмом так называемых переговоров в формате "3+3" между странами региона, и Исламская Республика Иран продолжит свои усилия по проведению этой встречи, в которой также будут присутствовать Армения и Азербайджан", - отметил он.

Абдоллахян также проинформировал, что обсудил с армянским коллегой вопрос существующих коридоров в регионе и транзитных мощностей, а также необходимость устранения транспортных барьеров и недопущения создания препятствий в традиционных и исторических коридорах двух стран.

"Тегеран и Ереван придают особое значение транзитным маршрутам. Я объяснил своему коллеге на сегодняшних переговорах, что на встрече с президентом Азербайджана, Алиев заверил меня, что Азербайджанская Республика не стремилась, и не стремится закрыть коридор и исторические пути между Ираном и Арменией",- добавил он.

Глава МИД ИРИ также констатировал, что в ходе сегодняшних переговоров собеседники провели консультации по некоторым региональным вопросам, обменялись мнениями о повестке армяно-иранских двусторонних

отношениях, рассмотрели развитие и углубление двусторонних отношений, реализацию намеченных проектов и сотрудничество двух стран в различных областях.

"В последние годы, особенно в прошлом году, были предприняты хорошие шаги в области развития отношений с соседней и дружественной страной Арменией. Мы считаем, что есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

В числе ключевых направлений - движение в направлении того, чтобы достичь потолка торгового обмена в один миллиард долларов и увеличить его до 3 миллиардов долларов. В этом отношении были предприняты важные шаги", - сказал он, добавив, что в центре внимания также были вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Абдоллахиян констатировал, что у двух стран есть серьезный потенциал для развития сотрудничества по таким направлениям как: транспорт, энергетика, сельское хозяйство и промышленность.

"Мы согласны расширять и развивать сотрудничество в сфере электроэнергии и очистки природного газа. Кроме того, в нашей серьезной повестке дня завершение проекта линии электропередачи из Армении в Иран. Между нами налажено хорошее сотрудничество в области развития наукоемких компаний и сотрудничество в научно-технической сфере", - резюмировал он, передает mehrnews.