Понедельник, 24 Июля 2023 15:48

АрмИнфо. Иран поддерживает новый раунд переговоров о мире между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани, выразив готовность Тегерана к установлению стабильного мира в Кавказе.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции назвал Южный Кавказ значимым вопросом для Тегерана. "Иран поддерживает мирный процесс решения разногласий между соседями", добавил он.

"Глава МИД Армении в рамках двусторонних отношений сегодня прибудет с визитом в Тегеран в ответ на визит иранского коллегу в Ереван", - заявил дипломат.

По его словам, министры иностранных дел Ирана и Армении обсудят сотрудничество в сферах энергетики, экономики, консульские услуги.

Добавим, что переговоры глав МИД Ирана и Армении уже проходят в Тегеране, по итогам которых они выступят с заявлением для прессы.